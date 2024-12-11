【連載コラム】a flood of circle『THE WILD BUNNY DIARIES』4本目=渡邊一丘、「超自然的な何か」
▶＜Tour WILD BUNNY BLUES＞ 4本目
▶2024年12月7日(土) 大阪・堺FANDANGO
▶書き手：渡邊一丘(Dr)
◆ ◆ ◆
最近考えるんですが、
人はなぜライブを観に行くのか。
やる人も、みる人も。
何をしに行くのか、何を求めているのか。
みんなそれぞれ、あったりなかったり、そんな事はどうでも良かったりすると思いますが。
さて突然ですが、俺は超自然的な何かを信じているんですよ、
間違いなく多分きっと心のどこかで。
妖怪とか未確認の魅力的な何かだったり、人を超えた何かだったりを。
本当にたまにで滅多にないけど。
そんな変なことって他にないと俺は思ってて、
みる時もやる時もそれを追い求めてるんだと思います。
このツアー唯一の対バン。
THE CHINA WIFE MOTORSとライブした後に、
お互いが知ってる限りの妖怪たちの逸話で飲み明かしました。
妖怪トークがいいんだよ。
チャイナの三人の濃厚なチャーミングさにも触れられて、とても良い夜でしたよ。
──渡邊一丘
◆ ◆ ◆
■＜a flood of circle Tour 2024-2025＞
▼2024年
11月28日(木) 千葉LOOK
11月29日(金) 千葉LOOK
12月06日(金) 堺FANDANGO
12月07日(土) 堺FANDANGO
w/ THE CHINA WIFE MOTORS
▼2025年
01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET
02月09日(日) 京都磔磔
02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH
02月13日(木) 松山Double-u studio
02月15日(土) 高知X-pt.
02月16日(日) 高松DIME
02月18日(火) 静岡UMBER
03月06日(木) 神戸太陽と虎
03月08日(土) 鹿児島SR HALL
03月09日(日) 大分club SPOT
03月11日(火) 岐阜ants
03月16日(日) 横浜F.A.D
03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST
03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN
03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE
04月05日(土) 長野J
04月06日(日) 金沢vanvanV4
04月10日(木) 奈良NEVER LAND
04月12日(土) 出雲APOLLO
04月13日(日) 福山Cable
05月09日(金) 仙台MACANA
05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE
05月15日(木) 八戸ROXX
05月16日(金) 八戸ROXX
05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION
05月23日(金) 岡山PEPPERLAND
05月25日(日) 福岡CB
05月30日(金) 札幌cube garden
05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE
06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO
06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO
06月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO
06月21日(土) 沖縄output
関連リンク
◆a flood of circle オフィシャルサイト
◆a flood of circle オフィシャルX
◆a flood of circle オフィシャルInstagram
◆a flood of circle オフィシャルFacebook
◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル
◆【連載】a flood of circle「THE WILD BUNNY DIARIES」