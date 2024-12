▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 4本目▶2024年12月7日(土) 大阪・堺FANDANGO▶書き手:渡邊一丘(Dr)◆ ◆ ◆最近考えるんですが、人はなぜライブを観に行くのか。やる人も、みる人も。何をしに行くのか、何を求めているのか。みんなそれぞれ、あったりなかったり、そんな事はどうでも良かったりすると思いますが。さて突然ですが、俺は超自然的な何かを信じているんですよ、間違いなく多分きっと心のどこかで。妖怪とか未確認の魅力的な何かだったり、人を超えた何かだったりを。

