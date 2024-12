WENDYが、New Single「WILD」を配信リリースした。この楽曲は、埼玉のFMラジオ放送局「NACK5」冬のステーションキャンペーン「Winter Aloha 2025」のキャンペーンソングにもなっている。WENDYは2023年、全員10代で「世田谷から世界へ!」を掲げて結成し、インディーズ時代から<SUMMER SONIC><METROCK>などの国内大型フェスや、海外での対バンライブに出演したことが話題に。メジャーデビュー後もライブを中心に精力的な活動を続ける中、今年10月にはロサンゼルスへ渡り、米国での初ライブを成功させるなど、海外進出が本格化し始めた彼らのネクストステップとなる新曲だ。

リリース情報







New Single「WILD」2024.12.11 Digital Releasehttps://wendy.lnk.to/wild【New Single「WILD」 Apple Music:Pre-Add/Spotify:Pre-Save&ライブラリ追加キャンペーン】▼キャンペーン期間2024/12/07(土)〜2024/12/24(火)23:59ライブラリ追加:2024/12/11(水)〜2024/12/24(火)23:59▼対象ストリーミングサービスApple Music、Spotify▼プレゼント下記ページから設定いただきますと、メンバーからのここでしか見られない限定コメント&11月16日(土)新宿MARZにて開催されたワンマンライブ「Revenge of the Rebels」のバックステージ映像をご覧いただけます※Apple MusicとSpotifyは同じ映像です。▼キャンペーン参加方法リリース後12/11(水)以降に、下記ページからApple MusicまたはSpotifyにてライブラリ追加を設定頂いた方が対象となります。キャンペーン参加はこちらからhttps://www.toneden.io/v-dd/post/wendy-wild※各ページは、SafariまたはGoogle Chromeで開いてください。LINE等の別のアプリ内でページを開くと、正しく認証ができない場合があります。※リリース前にPre-Add/Pre-Saveを設定しておくと、リリース日にご自身のApple Music/Spotifyアカウントのライブラリに自動で作品が追加されます。(うまく連携ができず、リリース日にライブラリに追加されない場合がありますので、その際はお手数ですが作品ページから直接ライブラリ追加をお願い致します)※Pre-Add/Pre-Save機能を初めてご利用になる方は、最初にそれぞれの音楽アプリと「ToneDen」との連携が必要となります。