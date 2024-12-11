まふまふ、12/25発売AL『世会色ユニバース』のクロスフェード映像を公開
まふまふが、12月25日(水)発売ニューアルバム『世会色ユニバース』のクロスフェード映像を公開した。
クロスフェード映像は『世会色ユニバース』の全曲視聴動画で、まふまふ本人のタイトルコールで公開されているミュージックビデオのほか、アルバムの世界観をインスパイアして制作した映像で紡がれた映像になっている。
Disc1収録の「[Killing time]」「トロイア」「成れの果てのグリフ」「カラスとうさぎ」「禁じられた果実」「ウィッチハント・アンドゥ」「最果てのユニバース」「[Impermanence of all things]」とDisc2収録の「アンダーコントロール」「バニーボイラー」「音楽を恨んでいる」「[Passphrase]」「神様の言うとおり」「逃非行」「失意のエチュード」「忘れていいよ」「[Submerged city]」が初公開され、さらに初回限定盤Aに付属の“歌ってみたアルバム”からも全曲ダイジェストで視聴できる内容となっている。
さらに、初回限定盤Aに収録される、まふまふ自身がリアレンジをした「“歌ってみた”アルバム」には、2021年の「第72回NHK紅白歌合戦」で歌唱したカンザキイオリ「命に嫌われている。」のBand Arrange ver.ほか、参加ミュージシャンにGt.Neru、Ba.キタニタツヤ、Dr.新保惠大を迎えた、神様、僕は気づいてしまった「CQCQ」のBand Arrange ver.を含む全10曲の“歌ってみた”楽曲が収録される。
ライブ・イベント情報
2025 年 8 月 8 日(金) 17:00 開場｜18:00 開演
2025 年 8 月 9 日(土) 15:00 開場｜16:00 開演
国立代々木競技場 第一体育館
指定席：7,700 円（税込）
＜応募方法＞
下記応募サイトにアクセスいただき、必要事項をご入力の上、New Album『世会色ユニバース』封入のチケット最速先行抽選応募シリアルコードを入力しご応募ください。
【応募サイトURL】 https://eplus.jp/mf_yoyogi1_cd/
※シリアルコード1つにつき1公演2枚までご応募可能
※上記URLもしくは応募用2次元コードよりアクセスしていただき、ご応募ください。
【応募期間】2024年12月25日（水）18:00〜2025年2月2日（日）23:59まで
【当選発表日】2025年2月13日（木）13時より順次通知予定
【入金期間】2025年2月16日（日）21:00まで
リリース情報
[初回限定盤 A]
▲[初回限定盤 B]
▲[通常盤]
発売日：2024年12月25日（水）
[初回限定盤 A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ※三方背ケース付
[通常盤] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127
＜初回限定盤A / 初回限定盤B / 通常盤：２CD収録内容＞
-DISC 1-
01. [Killing time]
02. 神様の遺伝子
03. 悔やむと書いてミライ
04. トロイア
05. オーダーメイド （TVアニメ『株式会社マジルミエ』オープニングテーマ）
06. 成れの果てのグリフ
07. 空腹
08. カラスとうさぎ
09. おとといきやがれ
10. 禁じられた果実
11. クロスワードパズル
12. 心恋花火 （Amazon プライム・ビデオ CMソング）
13. ウィッチハント・アンドゥ
14. エグゼキューション
15. 最果てのユニバース
16. [Impermanence of all things]
17. 栞 （映画『君が落とした青空』主題歌）
-DISC 2-
01. 最終宣告 （『専門学校HAL』 2020年度TVCMソング）
02. ラットキング
03. アンダーコントロール
04. 携帯恋話
05. バニーボイラー
06. 音楽を恨んでいる
07. 二千五百万分の一 （TVアニメ『リーマンズクラブ』エンディングテーマ）
08. [Passphrase]
09. 神様の言うとおり
10. 嘘ラック
11. 逃非行
12. 暗い微睡みの呼ぶほうへ
13. 失意のエチュード
14. 一生不幸でかまわない
15. 忘れていいよ
16. [Submerged city]
17. ひともどき
＜初回限定盤A：1CD収録内容＞
01. モザイクロール
02. マトリョシカ
03. カミサマネジマキ
04. バビロン
05. ロストワンの号哭
06. 脱獄
07. ゴーストルール
08. 六兆年と⼀夜物語
09. 命に嫌われている。 -Band Arrange ver.-
参加ミュージシャン：Gt.三矢禅晃, Gt.清水"カルロス”宥人, Key.宇都圭輝, Ba.白神真志朗, Dr.新保惠大, St.門脇大輔ストリングス
10. CQCQ -Band Arrange ver.-
参加ミュージシャン：Gt.Neru, Ba.キタニタツヤ, Dr.新保惠大
＜初回限定盤B：DVD / Blu-ray収録内容＞
「まふまふ ひとりぼっちの沖縄旅」
「ひきこもりでもライブがしたい！〜すーぱーまふまふわーるど2024@YouTube Music Weekend 8.0〜」
＜Director's cut ver. ＆ Making Movie＞
01. OPENING
02. 栞
03. 悔やむと書いてミライ
04. ジグソーパズル
05. 携帯恋話
06. 心恋花火
07. サクリファイス
08. 水彩銀河のクロニクル
09. ENDING
10. Making Movie
アルバム封入特典（初回プレス分：全形態共通）：
「ファンミーティング＆アコースティックライブ」シリアルコード抽選券
ライブ・イベント情報
＜大阪＞
日程：2025年4月13日(日)
開場17:00 / 開演18:00 / 終演19:30〜20:00予定
会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）メインホール
価格：5.500円（税込）
＜東京＞
日程：2025年4月20日(日)
開場16:00 / 開演17:00 / 終演18:30〜19:00予定
会場：立川ステージガーデン
価格：5.500円（税込）
＜スケジュール＞
申込期間：2024年12月25日(水)18:00〜2025年1月13日(月・祝)23:59
当選発表：2025年1月23日(木)より順次通知予定
入金期間：CDに封入されるシリアルコード付き応募チラシをご確認ください。
関連リンク
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