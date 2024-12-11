ライブ・イベント情報



＜まふまふの歌ってみたライブ＠国立代々木競技場第一体育館（仮）＞2025 年 8 月 8 日(金) 17:00 開場｜18:00 開演2025 年 8 月 9 日(土) 15:00 開場｜16:00 開演国立代々木競技場 第一体育館指定席：7,700 円（税込）＜応募方法＞下記応募サイトにアクセスいただき、必要事項をご入力の上、New Album『世会色ユニバース』封入のチケット最速先行抽選応募シリアルコードを入力しご応募ください。【応募サイトURL】 https://eplus.jp/mf_yoyogi1_cd/※シリアルコード1つにつき1公演2枚までご応募可能※上記URLもしくは応募用2次元コードよりアクセスしていただき、ご応募ください。【応募期間】2024年12月25日（水）18:00〜2025年2月2日（日）23:59まで【当選発表日】2025年2月13日（木）13時より順次通知予定【入金期間】2025年2月16日（日）21:00まで