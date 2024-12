ガールズグループオーディション番組『No No Girls』の第11話が、12月13日(金)20時よりBMSG Official YouTube Channelにてプレミア公開されることが発表された。アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎えて開催しているガールズグループオーディション『No No Girls』。第11話は5次審査(擬似プロ審査)の合計4曲のパフォーマンスを含む回となっている。

また、第11話はYouTubeでは初となる「完全版」の配信で、候補者たちのパフォーマンスを余すことなく楽しむことができる。プロが作った楽曲をプロのスタイリング・ヘアメイクで歌唱する「疑似プロ審査」にチャレンジしている5次審査。早くもSNSでは、候補者たちの成長ぶりやパフォーマンスへの期待の声で盛り上がっている。<配信概要>第11話「No No Girls Ep.11」配信日時:2024年12月13日(金)20:00BMSG Official YouTube ChanneYouTubeにてプレミア公開配信URL: https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEfIkHgGErZdFdMmkTz4Z4fp&feature=shared 番組配信スケジュールオーディション番組『No No Girls』本編(YouTube):2024年10月4日(金)〜毎週金曜日20:00配信完全版(Hulu):2024年10月6日(日)〜毎週日曜日12:00配信公式応援番組『No No Girls Night』(日本テレビ・長崎国際テレビ)出演:ぺえ(タレント)、平成フラミンゴ・NICO(YouTubeクリエイター)放送日時:2024年10月9日(水)〜 毎週水曜日24:59放送番組公式サイト https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/