BMSG×ちゃんみな『No No Girls』5次審査パフォーマンス披露の第11話がYouTubeプレミア公開決定
■『No No Girls』第11話はYouTubeでは初となる「完全版」を配信！
アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎え、開催中のガールズグループオーディション『No No Girls』。
5次審査（擬似プロ審査）の合計4曲のパフォーマンスを含む第11話が、12月13日20時よりBMSG Official YouTube ChannelにてNo No Girls初のプレミア公開で配信される。
また、第11話はYouTubeでは初となる「完全版」の配信で、候補者たちのパフォーマンスを余すことなく楽しめる。プロが作った楽曲をプロのスタイリング・ヘアメイクで歌唱する「疑似プロ審査」にチャレンジしている5次審査。早くもSNSでは、候補者たちの成長ぶりやパフォーマンスへの期待の声で盛り上がっている。
これまでの「完全版」はHuluにて独占配信中。
配信情報
第11話「No No Girls Ep.11」
12/13（金）20:00～ YouTubeプレミア公開
https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEfIkHgGErZdFdMmkTz4Z4fp&feature=shared
Hulu『No No Girls』完全版
毎週日曜日12:00～
番組情報
日本テレビ・長崎国際テレビ『No No Girls Night』
毎週水曜24:59～
出演：ぺえ（タレント）、平成フラミンゴ・NICO（YouTubeクリエイター）
番組公式サイト
https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/
『No No Girls THE FINAL』イベントサイト
https://nonogirls-thefinal.jp/
Hulu公式サイト
https://www.hulu.jp/
ちゃんみな OFFICIAL SITE
https://chanmina.com/
SKY-HI OFFICIAL SITE
https://skyhi.tokyo/
BMSG OFFICIAL SITE
https://bmsg.tokyo/