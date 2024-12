(C)清水茜/講談社 (C)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社 (C)2024 映画「はたらく細胞」製作委員会(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.

俳優の山本耕史が『はたらく細胞』で自身が演じた武闘派細胞・キラーT細胞の劇中衣装で歌い上げる『はたらくさいぼう』のうた動画が、いま話題だ。YouTubeでは公開後1週間で100万再生を超え、現在も伸び続け人気を得ている。

山本耕史が歌ったのは、子どもから親まであらゆる世代に愛され続け、YouTube総再生数は1億回を超える「はたらくくるま」の替え歌「はたらくさいぼう」。

動画が解禁されるやいなや「山本耕史のキラーTが歌うはたらく細胞(はたらく車替え歌)動画が面白すぎて何度も見てますw」「歌こんなうまかったんだ?!映画ますます楽しみなってる」「これはいい歌」「こういう振り切った山本さん…大好き」「テーマソングもうこれでいいじゃん」「山本さんにこのお仕事依頼した方に、何か差し上げたい」とSNSでも大きな話題に。解禁後1週間で悠々と100万回再生を達成。現在135万再生(12月11日時点)を突破し、13日の劇場公開を控える本作の起爆剤となっている。

本企画は、自身も子を持つ父親であり、このコラボレーションに意義を感じた山本耕史が「ぜひやりたい」とオファーを快諾し、実現した。

『はたらく細胞』では、侵入した細菌を撃退するキラーT細胞という文字通りパンチのあるキャラクターを演じている山本。近年でもNetflixオリジナルドラマ「地面師たち」で地面師グループのターゲットとなる個性的な大手不動産会社デベロッパー役を演じ、バズりの一因を担う。その他にも映画『もしも徳川家康が総理大臣になったら』、ドラマ「不適切にもほどがある!」(TBS系)、「花咲舞が黙ってない」(日本テレビ系)など立て続けに話題作に出演。先日もドラマ「アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜」(フジテレビ系)で主演を務めると情報解禁されたばかり。今やエンタメ界に不可欠な唯一無二の俳優だ。

そんな山本は、今回の企画のオファーについて「お話をいただいた時、僕にも子供がいるので、絶対にやりたいなと思っていました。そういう意味では、楽しむことができたので、この想いが子供たちに届くと嬉しいなと思っています」と熱烈な思いを語った。撮影では自らキラーT細胞の演技を取り入れた方がもっと面白くなるのでは?など積極的に進言を行うなど、ストイックな姿が大いに垣間見え、本番では身体中の細胞たちを鼓舞するようなエネルギッシュな熱唱を見せつけた。

さらにコーラスには、血小板を演じる本作が映画初出演となったマイカピュと、ドラマ「海のはじまり」(フジテレビ系)での好演が記憶に新しい泉谷星奈、そしてなんと神経細胞役で出演するDJ KOOも登場。キラーT細胞の全力パフォーマンスをキュートにコミカルに盛り上げている。山本は血小板二人に対して「可愛い!撮影の時も血小板が来た時は、可愛い顔してますよ僕も(笑)」とデレデレ。映画の撮影から約2年の月日が経ってなお、「最後はキラーT細胞になりきって歌うことができた」と語るほど圧巻のパフォーマンスをみせている。

また、山本がキラーT細胞になりきって「はたらくさいぼう」を熱唱する姿を、共演者の阿部サダヲ(不摂生な父・漆崎茂 役)、松本若菜(マクロファージ 役)が鑑賞。阿部は「何でもできるからね耕史君は。やってやったって顔してるね(笑)。この替え歌はすごく歌いやすいですね」と、力いっぱい歌い上げる山本に爆笑しながらもそのパフォーマンスを絶賛。子供の頃から「はたらくくるま」が好きだったという松本は、音楽が流れると「懐かしい〜大好きだった!」と語り、山本の歌に合わせ「はたらくくるま」を一緒に口ずさんでノリノリに。「山本さんに何させてるんですか(笑)!でも、この歌は覚えやすくて良いですね」ところどころ突っ込みを入れながら、山本の熱唱ぶりに拍手喝采を送っていた。

公開目前となった本作の魅力について山本は「『はたらく細胞』は自分の身体を改めて大切にしようと思える作品だと思います。それを子供たちには楽しみながら知ってもらって、大人たちには「ちょっと飲み過ぎだな」「働きすぎだな」という方々に、ぜひ観て欲しいなと思います」と改めて子供に魅力が伝わることを念押しし、大人にも是非気遣いのきっかけとなるよう願いを語っている。

山本の圧巻のパフォーマンスはもちろんのこと、子供から大人まで、映画に登場する細胞や細菌たちを楽しく歌いながら覚えられる「はたらくさいぼう」に今後も注目だ。