ユネスコ無形文化遺産に登録されたチャン族暦の新年祭り 中国四川省
四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県の観光施設でチャン族暦の新年を祝う人々。（11月1日撮影、成都＝新華社配信/何清海）
【新華社成都12月11日】パラグアイ・アスンシオンで開かれた国連教育科学文化機関（ユネスコ）政府間委員会は5日、緊急に保護する必要がある無形文化遺産に指定されていた中国の「チャン族暦の新年祭り」を無形文化遺産の代表一覧表に登録すると決定した。
チャン族は中国最古の民族の一つ。四川省に全国唯一のチャン族居住区があり、アバ・チベット族チャン族自治州や綿陽市北川チャン族自治県などに約30万人が暮らしている。
旧暦の10月1日はチャン族暦の新年で、人々は式典を執り行い、身を清めて神々を祭り、除災招福を祈る。
四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県の観光施設でチャン族暦の新年を祝う人々。（11月1日撮影、成都＝新華社配信/何清海）
四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県の観光施設で宴席を設け、チャン族暦の新年を祝う人々。（11月1日撮影、成都＝新華社配信/何清海）
四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県の観光施設でチャン族暦の新年を祝う人々。（11月1日撮影、成都＝新華社配信/何清海）
四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県の観光施設でチャン族暦の新年を祝う人々。（11月1日撮影、成都＝新華社配信/何清海）
四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県の観光施設でチャン族暦の新年を祝う人々。（11月1日撮影、成都＝新華社配信/何清海）
四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県の観光施設でチャン族暦の新年を祝う人々。（11月1日撮影、成都＝新華社配信/何清海）
四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県の観光施設で宴席を設け、チャン族暦の新年を祝う人々。（11月1日撮影、成都＝新華社配信/何清海）
四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県の観光施設でチャン族暦の新年を祝う人々。（11月1日撮影、成都＝新華社配信/何清海）