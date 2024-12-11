¡ÖÄ©Àï¼Ô¤ÎÎ©¾ì¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿ù»³°ì¼ù¤¬Â¨·è¤·¤¿¥Ï¥ï¥¤£ÖÎ¹¹Ô¡Ö·çÀÊ¡×¡¡
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¤ò¡Ö·çÀÊ¡×¤·¤ÆÍèµ¨¤Ø¤Î½àÈ÷¤òÌÛ¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤éÌó400¿Í¤¬¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿11Æü¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¤¢¤¨¤Æà¹ñÆâ»ÄÎ±á¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¸½ºßÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤â¤¦°ì²ó¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤«¤éÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤Î»²²Ã°Õ»×³ÎÇ§¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤È¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Â¨ºÂ¤Ë¡Ö·çÀÊ¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤«¤é¡¢º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£µß±ç¿Ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥ë¤Ë1·³¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£º£µ¨¤Î½ªÈ×¤Ï¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÍèµ¨¤Î»î¹ç½ªÈ×¤òÂ÷¤¹Åê¼ê¤Î°ì¿Í¤Ë¤â»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Öº£Ç¯1Ç¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£ÍèÇ¯Æ±¤¸À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¸½ºß¤Ï6¶Ð1µÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÊÎ©¾ì¤ò¡Ë¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤¯Î©¾ì¤Ê¤Î¤ÇµÙ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤¤¡×¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍèµ¨¤Ø¤Î»ë³¦¤òÎÉ¹¥¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡£Îä¤¿¤¤ÅßÉ÷¤¬¿á¤ÉÕ¤±¤ëÊ¡²¬¤ÇÆ®»Ö¤ò¤¿¤®¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Éé¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë