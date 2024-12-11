¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á´î¤Öµð¿Í¥Ê¥¤¥ó¡á9·î28Æü

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µð¿Í¤¬¡¢Í¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤ËÅþÃå¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬³Æ¡¹¤ÎSNS¤ÇÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë­à¤¢¤Î¤Ò¤È­á¤Î¾Ð´é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤ÏÀô·½Êå¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Âç¾ëÂî»°¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÃÒ¤µ¤ó¤ò°Ï¤à²ñin¥Ï¥ï¥¤¡×¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#ÃÒ¤µ¤ó¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤ò¤½¤¨¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¹¥¤­¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶Æ°¡×¡ÖÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤À¤·¡¢¹çÎ®¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¸Í¶¿¤¯¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡µð¿Í¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä¼óÇ¾¿Ø¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢²ÈÂ²¤éÁíÀªÌó250¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£