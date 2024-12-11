flumpool、新曲「迷宮シナプス」が『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻想の地〜』主題歌に決定
flumpoolの新曲「迷宮シナプス」が2025年3月21日にコーエーテクモゲームスから発売されるRPGの最新作『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻想の地〜』主題歌に決定した。
「アトリエ」シリーズは、「錬金術」をテーマにしたRPG。2024年27年目を迎える人気シリーズで『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻想の地〜』はその最新作。
「迷宮シナプス」は本作の世界観に合わせて書き下ろされた新曲で、主人公ユミアが「記憶」と向き合い迷いながらも信じる道を進んでいく姿と重ね、未来へ進んで行く歌となっており、重厚なロックサウンドとflumpoolらしい爽やかなメロディが合わさったロックナンバー。
すでにメンバーから発表されているが、現在制作に取り掛かっている6枚目のオリジナルフルアルバムは、2020年にリリースした『Real』以来、実に5年ぶりとなる待望のニューアルバム。そんなニューアルバムを引っ提げて来年5月から開催となる10年ぶりのZeppツアー。現在、プレイガイドの1次先行が受付中となっている。
リリース情報
発売日:2025年3月19日(水)
価格:定価：4,180円（税抜価格3,800円）
権利表記:©コーエーテクモゲームス All rights reserved.©2025 A-Sketch Inc.
特設サイト:https://shop.koeitecmo.com/product/yumia_comboset/music/
ライブ・イベント情報
2025年5月11日（日）Zepp Nagoya
問い合わせ：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 （12:00〜18:00 月〜日）
https://www.sundayfolk.com
2025年5月16日（金）Zepp Namba
2025年5月17日（土）Zepp Namba
問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888 （11:00~18:00 日祝休）
https://kyodo-osaka.co.jp
2025年5月25日（日）Zepp Fukuoka
問い合わせ：BEA
TEL：092-712-4221 (12:00〜17:00 月水金）
https://www.bea-net.com/index.html
2025年5月30日（金）Zepp Diver City
2025年5月31日（土）Zepp Diver City
https://info.diskgarage.com/（問い合わせフォーム）
https://www.diskgarage.com
＜ぴあプレリザーブ1次先行＞
受付期間：12月5日（木）18:00〜12月13日（金）23:59まで
URL：https://w.pia.jp/t/flumpool-zepptour25/
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