flumpoolの新曲「迷宮シナプス」が2025年3月21日にコーエーテクモゲームスから発売されるRPGの最新作『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻想の地〜』主題歌に決定した。

「アトリエ」シリーズは、「錬金術」をテーマにしたRPG。2024年27年目を迎える人気シリーズで『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻想の地〜』はその最新作。

「迷宮シナプス」は本作の世界観に合わせて書き下ろされた新曲で、主人公ユミアが「記憶」と向き合い迷いながらも信じる道を進んでいく姿と重ね、未来へ進んで行く歌となっており、重厚なロックサウンドとflumpoolらしい爽やかなメロディが合わさったロックナンバー。

さらに、本楽曲の一部を使用したPVも公開されている。また、ゲーム内で使用する楽曲約90曲を収録するオリジナルサウンドトラックにも「迷宮シナプス」のゲームサイズを収録することが決定。主人公ユミアたちの物語を彩る楽曲をぜひ様々な形で楽しんでいただきたい。

すでにメンバーから発表されているが、現在制作に取り掛かっている6枚目のオリジナルフルアルバムは、2020年にリリースした『Real』以来、実に5年ぶりとなる待望のニューアルバム。そんなニューアルバムを引っ提げて来年5月から開催となる10年ぶりのZeppツアー。現在、プレイガイドの1次先行が受付中となっている。



リリース情報

『ユミアのアトリエ 〜追憶の錬金術士と幻創の地〜 オリジナルサウンドトラック』
発売日:2025年3月19日(水)
価格:定価：4,180円（税抜価格3,800円）
権利表記:©コーエーテクモゲームス All rights reserved.©2025 A-Sketch Inc.
特設サイト:https://shop.koeitecmo.com/product/yumia_comboset/music/

ライブ・イベント情報

＜flumpool Zepp Tour 2025＞
2025年5月11日（日）Zepp Nagoya
問い合わせ：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 （12:00〜18:00 月〜日）
https://www.sundayfolk.com

2025年5月16日（金）Zepp Namba
2025年5月17日（土）Zepp Namba
問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888 （11:00~18:00 日祝休）
https://kyodo-osaka.co.jp

2025年5月25日（日）Zepp Fukuoka
問い合わせ：BEA
TEL：092-712-4221 (12:00〜17:00 月水金）
https://www.bea-net.com/index.html

2025年5月30日（金）Zepp Diver City
2025年5月31日（土）Zepp Diver City
https://info.diskgarage.com/（問い合わせフォーム）
https://www.diskgarage.com

＜ぴあプレリザーブ1次先行＞
受付期間：12月5日（木）18:00〜12月13日（金）23:59まで
URL：https://w.pia.jp/t/flumpool-zepptour25/

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