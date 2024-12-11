¥·¥Æ¥£¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥ó¥È¥éCD¡Ö¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È 8BIT MUSIC POWER - RIKI Collection -¡×»îÄ°Æ°²è¤ò¸ø³«
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥²¡¼¥à²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¯¥é¥ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤è¤ê12·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯CD¡Ö¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È 8BIT MUSIC POWER - RIKI Collection -¡×¤Î»îÄ°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È 8BIT MUSIC POWER - RIKI Collection -¡×»ëÄ°PV
¡¡¡Ö¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È 8BIT MUSIC POWER - RIKI Collection -¡×¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎRIKI¤¬¼ê³Ý¤±¤¿8¥Ó¥Ã¥ÈºîÉÊ3¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢CD4ËçÁÈ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿²»³Ú¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£
¡¡È¯ÇäÃæ¤ÎNintendo SwitchÍÑ¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡ØRIKI 8Bit GAME Collection¡Ù¤Ç¤âÍ·¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡Ø¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È¡ª¡Ù¡Ø8BIT MUSIC POWER¡Ù¡Ø8BIT MUSIC POWER FINAL¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥²¡¼¥à²»³Ú¤òºî¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ä¡¢¸½Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëºî¶Ê²È¤Ë¤è¤ë¥Á¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Î¥â¥Î¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸ÈÇ¡¢²»¸»¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤â¼ýÏ¿¡£¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È¡ù¡×¡Êºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§hally¡¢ºî»ì¡¦²Î¡§¤È¤íÈþ¡Ë¤Î²Î»ì¤ä¡¢RIKI¤Ë¤è¤ë³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«È¯ÈëÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿»îÄ°Æ°²è¤Ï20Ê¬¤ò±Û¤¨¤ëÄ¹¼Ü¤Ç¡¢¿·¤·¤¯¤â²û¤«¤·¤¤8¥Ó¥Ã¥È¥µ¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È 8BIT MUSIC POWER - RIKI Collection -¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯12·î25ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È 8BIT MUSIC POWER - RIKI Collection -¡×»ëÄ°PV
¡¡¡Ö¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È 8BIT MUSIC POWER - RIKI Collection -¡×¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎRIKI¤¬¼ê³Ý¤±¤¿8¥Ó¥Ã¥ÈºîÉÊ3¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢CD4ËçÁÈ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿²»³Ú¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Î¥â¥Î¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸ÈÇ¡¢²»¸»¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤â¼ýÏ¿¡£¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È¡ù¡×¡Êºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§hally¡¢ºî»ì¡¦²Î¡§¤È¤íÈþ¡Ë¤Î²Î»ì¤ä¡¢RIKI¤Ë¤è¤ë³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«È¯ÈëÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿»îÄ°Æ°²è¤Ï20Ê¬¤ò±Û¤¨¤ëÄ¹¼Ü¤Ç¡¢¿·¤·¤¯¤â²û¤«¤·¤¤8¥Ó¥Ã¥È¥µ¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥é¥¥é¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È 8BIT MUSIC POWER - RIKI Collection -¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯12·î25ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£