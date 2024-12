PGAが展開する、スマートフォン、デジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」

Premium Styleから、遮音性が高く音漏れしにくいカナルタイプの3.5mmステレオミニプラグのステレオイヤホンが登場しました!

PGA「3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホン」

価格:各1,180円(税込)

取扱店舗:全国の家電量販店、Dtimes公式通販『Dtimes store』楽天市場店、Amazon店など

カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホン。

イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様です。

また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載し、ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が可能。

かさばらずスリムなストレートプラグと、絡みにくいフラットコードが採用されています。

シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで、耳にフィットするサイズを使用できます。

パステルピンク

型番:PG-SECE1PK1

かわいらしい印象を与えてくれるパステルピンクのステレオイヤホン。

桜のような品の良いピンクです☆

パステルベージュ

型番:PG-SECE1BE2

ミルクティーのような、優しい色合いのベージュ。

ホワイトのワンポイントカラーもおしゃれです!

パステルグリーン

型番:PG-SECE1GR3

若草色のような、爽やかな印象のグリーンのステレオイヤホン。

やわらかな印象のカラーで、どんなファッションにもなじみやすそうです☆

パステルブルー

型番:PG-SECE1BL4

フェミニンテイストに仕上げられた、パステルカラーのブルー。

空のような爽やかなカラーが印象的なステレオイヤホンです。

パステルパープル

型番:PG-SECE1PP5

女性らしくもかっこよくも演出できる、パステルカラーのパープル。

お洋服のようにコーディネートが楽しめる、ステレオイヤホンです。

ビビッドレッド

型番:PG-SECE2RD1

ブラックとの相性も良い、ビビッドなレッドカラーのステレオイヤホン。

鮮やかなカラーで仕上げられた、個性の光る配色がポイントです。

ビビッドブルー

型番:PG-SECE2BL2

目が覚めるような青色のステレオイヤホン。

パッケージのブルーも爽やかな、個性あふれるステレオイヤホンです。

ビビッドパープル

型番:PG-SECE2PP3

スポーティーな印象の、かっこいいパープルカラー。

女性でも男性でも使える、ユニセックスな印象のステレオイヤホンです。

ビビッドベージュ

型番:PG-SECE2BE4

アウトドアファッションにも相性の良さそうな、濃いベージュカラーのステレオイヤホン。

ナチュラルでシンプルなデザインが好きな方におすすめのカラーです☆

ビビッドグレー

型番:PG-SECE2GY5

ブラック以外のモノトーンイヤホンをお探しの方におすすめのグレーも登場!

薄めのグレーが上品な、シンプルデザインです。

おしゃれでフィット感・遮音性があり、コードが絡まりにくいステレオイヤホン。

PGAの「カナルタイプの3.5mmステレオミニプラグのステレオイヤホン」は、Dtimes公式通販『Dtimes store』楽天市場店、Amazon店などにて販売中です☆

