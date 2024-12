ウブロは、「ビッグバン」コレクションより、アーティストでデザイナーのサミュエル・ロスとのコラボレーションモデル「ビッグ・バン トゥールビヨン カーボン SR_A by サミュエル・ロス」を発表した。ビッグ・バン トゥールビヨン カーボン SR_A by サミュエル・ロスウブロ「ビッグ・バン」の新作は、ウブロが掲げる「アート・オブ・フュージョン」に忠実に、優れたアーティストでありデザイナーでもあるサミュエル・ロスとのコラボモデル。

ケースとムーブメントには、ハニカムパターンのグレー仕上げを施している。ベゼル上部はサテン仕上げ、サイドは光沢のあるマイクロブラスト仕上げのツートンカラーで、ダークブルーとライトブルーの2色が針とインデックスを引き立てる。りゅうずのモールドにもライトブルーを採用している。文字板はサファイアクリスタル。3時-9時位置の側面とベゼルのラグに、マットなグレーカーボンを配した。ビッグ・バン トゥールビヨン カーボン SR_A by サミュエル・ロス過去の2作品と同様に、ムーブメントはマニュファクチュール キャリバー HUB6035を搭載。自動巻きマイクロローターと6時位置に見えるスケルトン・トゥールビヨンも含んでいる。パワーリザーブは約72時間。ラバーストラップは、ケースと同じハニカムモチーフのパンチングを施したダークブルーカラー。長さ調整も可能だ。「ビッグ・バン トゥールビヨン カーボン SR_A by サミュエル・ロス」は、特別デザインのコレクターズ・ボックス入り、世界で50本限定の販売となる。○ビッグ・バン トゥールビヨン カーボン SR_A by サミュエル・ロスビッグ・バン トゥールビヨン カーボン SR_A by サミュエル・ロス品番:428.NQ.0100.RX.SRA24価格:1,959万1,000円ケースサイズ/厚み:44mm/13.75mmケース素材:チタニウム&フロステッドグレーカーボンストラップ素材:ダークブルー スムースラバー風防:反射防止加工を施したサファイアクリスタル防水性能:3気圧(30m)