ÀîÆâÍ¥µ±¤Î³Ð¸ç¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎMGC¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¶¥µ»Ï©Àþ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥é¥óÏ©Àþ¤Ë¡×
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ï11Æü¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÃË½÷¥Þ¥é¥½¥óÁª¹Í²ñ¤È¤·¤Æ27Ç¯½©¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÁª¹Í¤«¤é3Âç²ñÏ¢Â³¤ÇMGC¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥¹¤ÎMGC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï25Ç¯3·î¤«¤é27Ç¯3·î¤Î²ÃÌÁÂç²ñ¤ÇÃË»Ò¤Ï2»þ´Ö9Ê¬°ÊÆâ¡¢½÷»Ò¤Ï2»þ´Ö27Ê¬°ÊÆâ¡Ê²Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÃË»Ò2»þ´Ö12Ê¬°ÊÆâ¡¢½÷»Ò2»þ´Ö32Ê¬°ÊÆâ¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¤ÈÂç²ñ¤Î³Ê¤Ë±þ¤¸¤¿½ç°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤«¡¢25Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢8°ÌÆþ¾Þ¤ä26Ç¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñÉ½¾´Âæ¡¢ÃË»Ò¤Ï2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ¡¢½÷»Ò¤Ï2»þ´Ö23Ê¬30Ê¬¤Î¥¿¥¤¥à¤ò»ØÄêÂç²ñ¤ÇÆÍÇË¡¢25¡½26Ç¯¤Þ¤¿¤Ï26¡½27Ç¯MGC¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î8°ÌÆþ¾Þ¡¢µÏ¿¾å°Ì¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎMGC¤Çº²¤ÎÂçÆ¨¤²¤òÂÇ¤Ã¤Æ4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀîÆâÍ¥µ±¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤Ï¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡Öº£Ç¯¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ï2»þ´Ö21Ê¬Âæ¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï2»þ´Ö33Ê¬¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢MGC¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¡¢¸Î¾ãÁ°¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¯½Ð¾ì¤Ç¤¤ë´ð½à¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËü¤¬°ì¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎMGC¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¶¥µ»Ï©Àþ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥é¥óÏ©Àþ¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡²áµî2²ó¤ÎMGC¤È¤ÎºÇÂç¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¡¢¡ÖMGC¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡×¤ÎÆ³Æþ¡£¼çÍ×Âç²ñ¤ÇÃË»Ò2»þ´Ö3Ê¬59ÉÃ¡¢½÷»Ò¤Ï2»þ´Ö16Ê¬59ÉÃ¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤Ð³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤È¤â¤ËÆüËÜµÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¥¿¥¤¥àÀßÄê¤À¤¬¡¢27Ç¯3·î¤Î»þÅÀ¤Ç¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÆâÄê¤È¤Ê¤ë¡£