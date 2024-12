【アーケードアーカイブス バイパーフェイズ1】12月12日 配信予定価格: PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数:1~2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス バイパーフェイズ1」を12月12日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版は838円。

「バイパーフェイズ1」は1995年にセイブ開発から発売されたシューティングゲーム。ゲームシステムは正統派ながら、クオリティが高くシューティングファンから愛された作品となっている。本作は初期に稼働していた「OLDバージョン」と、その後アレンジが加えられた「NEWバージョン」の両方が収録されている。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中

【スクリーンショット】

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの公式番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて生配信される。12月12日は「バイパーフェイズ1特集」。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

(C)SEIBU KAIHATSU INC. / cHAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.