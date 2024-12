「セサミストリートマーケット」待望の2号店がアーバンドック ららぽーと豊洲にオープン!

カフェ・物販・ワークショップの3つの業態を中心に構成された「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」の2号店が、2024年12月19日(木)にアーバンドック ららぽーと豊洲にオープンする。今回は、そんな豊洲店の気になる情報をたっぷりとお届け!豊洲店は約100坪の広々とした空間。ウッドデッキに面した明るい店内には、なんと400種類以上のグッズが勢ぞろい!カフェテリアは店内46席、テラス24席を完備。ゆったりとした空間で、大切な人と一緒に、またはおひとりさまでも気軽に利用できる。セサミストリートの世界観たっぷりの空間で、特別なひとときを過ごしてみて。

「セサミストリートマーケット」初となるペットシリーズ、豊洲店にて先行販売

「ラテックストイ」(990円)

「ロープトイ」(1980円)

「リード」(3960円)

「マナーポーチ」(3850円)

「ペットフーディ」(4950円)

「Helloパーカー」(9790円)

「ぬいぐるみ用マフラー」(2310円)

「ドーナツショップバンダナ」(1320円、写真左)

アメリカンワッフル各種

「ミートボールスパゲッティー」(1760円)

「スモークサーモンクリームパスタ」(1760円)

「ジャンバラヤ」(1680円)

「メープルベーコン」(410円)

写真左から「シーザーサラダ」(680円)、「コールスロー」

写真左から「フライドチキン/2P」(720円)、「骨付きソーセージ/2P」(720円)

■初のペットシリーズを豊洲店で先行販売!豊洲店オープンに合わせて、「セサミストリートマーケット」初となるペットシリーズが先行発売される。注目は、ピーピー音が鳴る「ラテックストイ」(990円)。コミック調のエルモとクッキーモンスターのポップなトイは、手の平サイズで室内外で遊びやすい。「ロープトイ」(1980円)は、エルモとクッキーモンスターの顔がついた丈夫なロープで、ペットの運動不足解消やストレス発散にピッタリ!「ミニフレンドトイ」は、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードがミニサイズになったふわふわのぬいぐるみ。背中にはかわいらしい刺しゅう付きで、軽く力を加えるとピーピー音が鳴る仕掛けも。お散歩グッズも充実!「リード」(3960円)は、セサミストリートの仲間たちが元気に走り回るデザインで、長さ調整も可能。「マナーポーチ」(3850円)は、カラビナ付きで取り付けやすく、開口部が大きいので使いやすさバツグン。さらに、飼い主さんとペットでおそろいコーデを楽しめる「ペットフーディ」(4950円)と「Helloパーカー」(9790円)もラインナップ。小型犬から中型犬まで対応可能で、一緒にお散歩に出かければ注目の的間違いなし!これらのペットアイテムは、2024年12月26日(木)から池袋サンシャインシティ店や各オンラインストアでも販売開始。でも、一足早くゲットしたい方は、豊洲店のオープンをお見逃しなく!■豊洲店限定のアイテム&特典をチェック豊洲店オープンを記念して、ここでしか手に入らない限定アイテムも登場する。まず、紹介するのは「ぬいぐるみ用マフラー」(2310円)。1号店で人気のSサイズぬいぐるみ用マフラーに、豊洲店限定カラーが追加された。手持ちのぬいぐるみに着せ替えて、冬らしいコーディネートを楽しもう。※Sサイズぬいぐるみ展開キャラクター:エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、アーニー、バート、アビー、オスカー、ジュリア、グローバー、ゾーイ、ロジータ、カウント伯爵セサミストリートの仲間たちの楽しそうな様子が描かれた「ドーナツショップバンダナ」(1320円)は、オフホワイトとブラウンの2色展開。エルモとクッキーモンスターが立体的にデザインされた「ピンズ」(990円)は、「TOKYO」の文字入りで、東京土産としても喜ばれそう。これらの限定アイテムは数量限定なので、気になる人は早めにチェックして!さらに、うれしい特典も用意されている。オープン当日から、先着でオリジナルバルーンをプレゼント!さらに、2200円以上購入した人には、限定ステッカーもプレゼント。ステッカーは物販とカフェエリアの両方で対象となり、合算も可能。お買い物とカフェでの飲食を楽しんで、素敵な特典をゲットしよう。■豊洲店限定カフェメニューで舌鼓!豊洲店のカフェエリアでは、池袋サンシャインシティ店の人気メニューに加えて、ここでしか味わえない新作&限定メニューも展開される。カフェの目玉は、エルモとクッキーモンスターの形をしたアメリカンワッフル。「ミックスベリー&バニラアイス」(1480円)や「フライドチキン&メープルシロップ」(1680円)など、6種類のフレーバーが楽しめる。甘いものから食事系まで、その日の気分でオーダーして。パスタ&ライスメニューも充実。「ミートボールスパゲッティー」(1760円)は、ゴロゴロとしたジューシーなミートボールとトマトソースがマッチした満足度の高い一皿。「スモークサーモンクリームパスタ」(1760円)は、フェットチーネパスタと濃厚なクリームソースが相性抜群。アメリカ・ニューオーリンズの名物料理「ジャンバラヤ」(1680円)も登場。たっぷりの野菜とハーブ香るグリルチキン、エビ、イカを使った贅沢でボリューミーな一皿。メープルドーナツにカリカリベーコンをトッピングした「メープルベーコン」(410円)は、絶妙な甘じょっぱさがクセになる。ほかにも、サンドウィッチ「リンゴゴルゴンゾーラベーコン」(880円)や「オニオングラタンスープ」(770円)、「フライドチキン/2P」(720円)など多彩なメニューがずらり。これらのメニューは、イートインはもちろん、テイクアウトも可能。さらに、テラス席ではペット同伴もOKなので、大切なわんちゃん、ねこちゃんと一緒に食事を楽しめる。豊洲店は、アーバンドック ららぽーと豊洲内にオープンするので、お買い物やカフェ巡りの際、気軽に立ち寄れる。限定アイテムやカフェメニューをチェックして、オープン日をお楽しみに!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2024 Sesame Workshop.All rights reserved.