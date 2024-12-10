¿ë¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÄÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡ÙºÇ½ª²ó(12·î15Æü)ÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÁê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡¢12·î15Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎºÇ½ª²ó¡ÖÊª¸ì¤ÎÀè¤Ë¡×¤ÎÍ½¹ð¡¢¤ª¤è¤ÓÁê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ï15Ê¬³ÈÂçÈÇ¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤Æ¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹¸»ÎÑ»Ò¤È¤ÎÂÐ·è¡©¤ËÎ×¤à¤Þ¤Ò¤í¤Î±¿Ì¿¤ä¤¤¤«¤Ë(¤Þ¤¡Ìµ»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É)¡£
¤½¤·¤ÆÆ»Ä¹¤Î»à¤ò¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î¡Ö±À±£(¸÷¸»»á¤Î»à¡£¾ÏÌ¾¤Î¤ß¤ÇËÜÊ¸¤Ê¤·)¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¤½¤ÎÆæ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Á°²óÊüÁ÷¤Î¿¶¤êÊÖ¤êµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¢
¡Ö°¥¤·¤¯¤È¤â¡×À¸¤¤Î¤Ó¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×»Ë¼Â¤ò´ð¤Ë12·î8ÆüÊüÁ÷²ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê
ºÇ½ª²ó¡ÖÊª¸ì¤ÎÀè¤Ë¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤ÏÎÑ»Ò¡Ê¹õÌÚ²Ú¡Ë¤«¤éÆ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÌä¤¤¤¿¤À¤µ¤ì¡¢£²¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£Á´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤¿ÎÑ»Ò¤Ï¶Ã¤¤È¶¦¤Ë¡¢¤¢¤ë´ê¤¤¤ò¤Þ¤Ò¤í¤ËÂ÷¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤Ò¤í¤Ï¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¸«ÃÎ¤é¤ÌÌ¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»×¤ï¤Ì°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤ä¤¬¤Æ»þ¤¬·Ð¤Á¡¢Æ»Ä¹¤Ï¶¦¤Ë¹ñ¤ò»Ù¤¨¤¿¸ø¶ª¤ä¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¼«¤é¤Î»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£
¤Þ¤Ò¤í¤ÏÆ»Ä¹¤¬´íÆÆ¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¡Ä
¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×ºÇ½ª²ó¡ÖÊª¸ì¤ÎÀè¤Ë¡×¤ÎÁê´Ø¿Þ
Æ»Ä¹¤Î²ÈÂ²
Ä«Äî¤Î¿Í¡¹
¸åµÜ¤Î¿Í¡¹
¤³¤ÎÂ¾¤ÎÁê´Ø¿Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×ºÇ½ª²ó¡ÖÊª¸ì¤ÎÀè¤Ë¡×¤Ï¡¢12·î15Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê