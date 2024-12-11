スクート、東南アジア路線などでセール 片道13,500円から
スクートは、東南アジア路線などを対象としたセールを、12月11日午前11時から17日午前0時59分まで開催する。
設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は2025年1月13日から10月25日まで、路線により対象外期間も設定されている。
・札幌/千歳発着
台北/桃園（16,500円／29,000円）
・東京/成田発着
台北/桃園（13,500円／28,000円）、シンガポール（17,000円／36,500円）、マラッカ（18,500円）、クアラルンプール（19,000円／42,000円）、スラバヤ（19,000円／50,000円）、ペナン・イポー・ランカウイ・クアンタン・ジャカルタ・クルタジャティ・プカンバル（19,000円）、デンパサール（20,000円／43,000円）、プーケット（20,000円／57,000円）、ロンボク・マナド・クラビ（20,000円）、パダン（21,000円）、チェンナイ・アムリトサル（25,000円／60,000円）、パース（30,000円／66,000円）、サムイ（30,000円）、メルボルン（31,500円／71,000円）、シドニー（32,000円／71,000円）
・大阪/関西発着
シンガポール（17,000円／36,000円）、クアラルンプール（19,000円／40,000円）、スラバヤ（19,000円／48,000円）、マラッカ・ペナン・イポー・ランカウイ・クアンタン・ジャカルタ・クルタジャティ・プカンバル（19,000円）、デンパサール（20,000円／45,000円）、ロンボク・マナド・プーケット・クラビ（20,000円）、パダン（21,000円）、チェンナイ・アムリトサル（26,000円／60,000円）、パース（26,500円／66,000円）、サムイ（30,000円）、シドニー・メルボルン（31,500円／72,000円）
スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。2017年7月にタイガーエア・シンガポールと統合し、コロナ前には71都市に乗り入れていた。