ÃæÀîæÆ»Ò¡¡°¦Ç¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¿´¶¤Ä¤Å¤ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ë´¤°¦Ç¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡ÃæÀî¤Ï¤³¤ÎÆü¡Öº£Ç¯¤Ï¿É¤¤»ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤ËÈá¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¿ô¥ö·îÁ°¤ËÂ³¤±¤Æ¥·¥ç¥³¥é¤È¥¢¥¯¥¢¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°¦Ç¤Î»à¤òÊó¹ð¡£¡ÖÇ¤¿¤Á¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê»Ò¶¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿È¤ò¤Á¤®¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°¦Ç¤Î¥·¥ç¥³¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥³¥é¤Ï£±£²ºÐ¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î³°¤ì¤ÎÊÝ·ò½ê¤«¤éÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÄÀèÇÚÇÃ£¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ìµ¤¤Î¶¯¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¤ï¤¿¤·¤ÎÉ¨¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥¢¤Ï¤Þ¤À°ìºÐ¡¡ÁÐ»Ò¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÇËå¤Î¥ë¥Ó¡¼¤È¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Þ¤ó´Ý¤ªÌÜÌÜ¤Î²Ä°¦¤¤»Ò¤Ç¡¡¤¤¤Ä¤â¿§¡¹ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À°ìºÐ¤Ê¤Î¤Ë¡£²ù¤·¤¯¤Æ¤ä¤ê¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈá¤·¤à¤ÈÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤¦µã¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¡Ö¥·¥ç¥³¥é¤ä¥¢¥¯¥¢¤Î»ö¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ä¥·¥ç¥³¥é¡¢¥¢¥¯¥¢¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤¤¡¡¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£