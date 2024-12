西宮阪急でリサとガスパールのPOP UP SHOP開催

2024年もクリスマスシーズンに合わせて、大人気の絵本キャラクター「リサとガスパール」のPOP UP SHOPが西宮阪急にやってくる!2024年12月11日(水)から25日(水)までの期間限定で、リサとガスパールが大好きなりんごをテーマに、クリスマスの雰囲気たっぷりのPOP UP SHOPが、西宮阪急2階トップステージに登場する。さらに、3階イベントスペースでは「アート・デ・アート」展も同時開催。リサとガスパールの世界に浸れる15日間、ぜひお見逃しなく。

「リサとガスパール アップルパイをつくるミニチュアテーブル」(1万7600円、限定20個)

「リサとガスパールとクリスマスリース」(6820円、限定7個)

「マイバッグ」(各2970円、各限定100個)

「ティッシュペーパー」(各2200円、各限定30個)

「リサとガスパールのアップル枡」(2200円、限定50個)

「リングノートA6」(660円)

「ペンポーチ」(990円)

「タオルハンカチーフ」(各1100円)

「そのまま洗えるメッシュバッグ&ポーチ」(1848円)

「リサとガスパールアームカバー」(1650円)

「エプロン」(3850円)

「2025 ウォールカレンダー」(1870円)

「2025 デスクカレンダー」(990円)

ジャノメ「リサとガスパール」の刺しゅうポシェットを作るワークショップ

スマートフォンケース専門ブランド『COVERARY』によるリサとガスパールの特別受注会を開催!今回は、イニシャルチャームや時計ベルトも登場

■西宮阪急限定アイテムをチェック!POP UP SHOPでは、西宮阪急でしか手に入らない限定アイテムが盛りだくさん。その中からいくつかをピックアップして紹介しよう。まず注目は、二人がアップルパイを作る様子を、細部まで丁寧に作り込んだ「リサとガスパール アップルパイをつくるミニチュアテーブル」(1万7600円、限定20個)。羊毛フェルトで作られたリサとガスパール、テーブルの設計・組み立て、そしてパイやりんごまで、すべて手作業で仕上げられている。こちらのアイテムは、リサとガスパールの原作者であるアン&ゲオルグご夫妻もお気に入りだそう。クリスマスムード満点なのが、あみぐるみ作家「まちこまち」さんによる「リサとガスパールとクリスマスリース」(6820円、限定7個)。直径約14センチのリースに、リサとガスパールのあみぐるみがセットになっている。「マイバッグ」(各2970円、各限定100個)は、今年発売された絵本「ルーブルびじゅつかんへいく」と、2004年に阪急百貨店で使用されたプロモーションアートを再現した「レッドカーペットを歩く」の2デザイン。アクリル枡専門ブランド「mas/mas マスマス」の「リサとガスパールのアップル枡」(2200円、限定50個)は、職人の彫刻技術とプリントが見事にマッチした一合枡。年末年始のホームパーティーで盛り上がりそう。■公式オンラインショップ限定アイテムもお目見え!今回のPOP UP SHOPでは、通常は公式オンラインショップでしか手に入らないアイテムも特別に販売される。例えば、大きなりんごとリサ&ガスパールが描かれたキュートな「リングノートA6」(660円)や、フラットタイプで使いやすい「ペンポーチ」(990円)は、オフィスや学校で大活躍間違いなし。「タオルハンカチーフ」(各1100円)は、りんごがいっぱいの新商品。「リンゴが大好き」「赤リンゴ、青リンゴ」「リサとガスパールとリンゴ」の3種類から選べる。ほかにも、「そのまま洗えるメッシュバッグ&ポーチ」(1848円)やロングサイズの「リサとガスパールアームカバー」(1650円)、サイドボタン式で着脱しやすい「エプロン」(3850円)など、かわいくて実用的なアイテムがずらり。そして、来年の準備にぴったりなのが、「2025 ウォールカレンダー」(1870円)と「2025 デスクカレンダー」(990円)。25周年の記念アートが使われた壁掛けタイプと、毎月違うお花とリサ&ガスパールのイラストが楽しめるデスクタイプから選べる。■3階ではアート展や撮影会など楽しい企画が盛りだくさん!POP UP SHOPと同時期の2024年12月11日(水)から25日(水)まで、3階イベントスペースでは「ART DE ART アート・デ・アート」が開催される。ここでは、みずみずしい水彩で描かれたりんごの原画が初お目見え。リサとガスパールが大好きな「りんご」の世界に包まれる、素敵な空間が広がっていく。さらに、2024年夏に西宮阪急を訪れたアン&ゲオルグ夫妻の出会いの様子や、二人が暮らすパリの冬の街並みも紹介されるそう。イベント期間中は、さまざまな楽しい企画も用意されている。「アン&ゲオルグご夫妻におてがみを届けよう!」では、2024年12月12日(木)から25日(水)まで、夫妻へあてた手紙を投函できるポストが設置され、後日、パリのご自宅に届けられる。また、2024年12月14日(土)には「リサとガスパール撮影会」が開催。11時と14時の2回、各回10名限定で、リサとガスパールと一緒に記念撮影ができる。さらに、2024年12月20日(金)、21日(土)、22日(日)には、ジャノメによる「リサとガスパールの刺しゅうポシェットを作るワークショップ」も。西宮阪急オリジナルデザインを含む5種類のデザインから選んで、冬らしいコーデュロイ生地のポシェットを作れる。スタッフが丁寧に教えてくれるので、ミシン初心者の人も安心して参加してみよう。そして見逃せないのが、「COVERARY」によるスマートフォンケースの特別受注会。リサとガスパールデザインの「スマホケース」(7590〜8690円)や「イニシャルチャーム」(3740円)、「時計ベルト」(5500円)などがオーダーできる。西宮阪急の「リサとガスパールのPOP UP SHOP」と「アート・デ・アート」展で、Happy Apple Xmasを満喫しよう!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2024 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre