Ä«¥É¥é¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡ÙµÓËÜ¡¦ÂÎ©¿Â»á¡¢Çä¤ì¤ë¤âºÊ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÊý¤¬Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¿¼ÌëÏÈ¤Ç¼«¿È¤ÎAÌÌÈäÏª¡¦É×ÉØÀ¸³è¤òÀÖÍç¡¹¤Ë
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦BS¥Æ¥ìÅì¤Î1·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â²¶¤Ï¡¢ºÊ¤È¤·¤¿¤¤¡Ù¤Î¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÂÎ©¿Â»á¤¬11Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¥¥ã¥é¡Ö¤¿¤³¤ë¤¯¤ó¡×¤ò»ý¤ÄÂÎ©¿Â»á
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÂÎ©»á¤Ë¤è¤ë¡È¤Û¤Ü¼ÂÏ¿¡É¤Î¾®Àâ¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¡£µÓËÜ²È¤ÎÉ×¤È¤½¤ó¤Ê¥À¥áÉ×¤òÇÍÅÝ¤¹¤ëºÊ¤Î¡¢É×ÉØ¡ÈÀ¡É³è¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£É÷´Ö½Ó²ð¤ÈMEGUMI¤¬É×ÉØÌò¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤¤µÓËÜ²È¤Ç¼ýÆþ¤Ê¤·¤Î¥À¥áÉ×¡¦ÌøÅÄ¹ëÂÀ¡ÊÉ÷´Ö¡Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÌøÅÄ¥Á¥«¡ÊMEGUMI¡Ë¤Ë¥Ò¥âÆ±Á³¤ÇÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ìë¤Î±Ä¤ß¤ËÍ¶¤¦¤â¡Ö¥ä¥À¡×¤ÈµñÀä¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¡£Â©»Ò¤ÏÉÔÅÐ¹»µ¤Ì£¡£¹ëÂÀ¤Ï¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ò»È¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¤¬¡¢¤È¤³¤È¤óÇÍÅÝ¤µ¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ©»á¤Î°Õ¸«¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤Ï¤Þ¤êÌò¡¢É÷´Ö¤Ï°Õ³°À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£ÂÎ©»á¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÊ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤í¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬É÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ä¤¤°ì¸À¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡£¡ÖMEGUMI¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÅº¤¨¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î½õ´ÆÆÄ¤Ê¤É¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ÇÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎ©»á¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¦¤ÈËÍ¤ÎAÌÌ¤Ï¤³¤Ã¤Á¡£Î¢¤¬Ä«¥É¥é¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¤à¤·¤íÀÎ¤ÎÊý¤¬¤ä¤µ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¥Þ¥¾¤Ãµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿ÌëÃæ¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·î11Æü¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÏËè½µÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Á¡¢BS¥Æ¥ìÅì¤ÏËè½µÅÚÍË¿¼Ìë0»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¥¥ã¥é¡Ö¤¿¤³¤ë¤¯¤ó¡×¤ò»ý¤ÄÂÎ©¿Â»á
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÂÎ©»á¤Ë¤è¤ë¡È¤Û¤Ü¼ÂÏ¿¡É¤Î¾®Àâ¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¡£µÓËÜ²È¤ÎÉ×¤È¤½¤ó¤Ê¥À¥áÉ×¤òÇÍÅÝ¤¹¤ëºÊ¤Î¡¢É×ÉØ¡ÈÀ¡É³è¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£É÷´Ö½Ó²ð¤ÈMEGUMI¤¬É×ÉØÌò¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ©»á¤Î°Õ¸«¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤Ï¤Þ¤êÌò¡¢É÷´Ö¤Ï°Õ³°À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£ÂÎ©»á¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÊ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤í¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬É÷´Ö½Ó²ð¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ä¤¤°ì¸À¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡£¡ÖMEGUMI¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÅº¤¨¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î½õ´ÆÆÄ¤Ê¤É¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ÇÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎ©»á¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¦¤ÈËÍ¤ÎAÌÌ¤Ï¤³¤Ã¤Á¡£Î¢¤¬Ä«¥É¥é¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¤à¤·¤íÀÎ¤ÎÊý¤¬¤ä¤µ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¥Þ¥¾¤Ãµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿ÌëÃæ¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·î11Æü¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÏËè½µÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Á¡¢BS¥Æ¥ìÅì¤ÏËè½µÅÚÍË¿¼Ìë0»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£