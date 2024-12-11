　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42702.50　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41299.61　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40759.23　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40306.98　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40091.86　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39910.55　　新値三本足陽転値
39896.71　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39809.03　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39424.50　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39372.23　　★日経平均株価11日終値

39311.09　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39277.25　　6日移動平均線
38984.77　　均衡表転換線(週足)
38842.82　　均衡表基準線(日足)
38821.28　　均衡表雲上限(日足)
38813.15　　25日移動平均線
38795.43　　均衡表転換線(日足)
38757.14　　13週移動平均線
38690.48　　200日移動平均線
38493.82　　26週移動平均線
38398.51　　75日移動平均線
38315.20　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38089.77　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37817.26　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37567.68　　均衡表雲上限(週足)
37422.41　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37319.32　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37090.92　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36755.05　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35688.02　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34285.13　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　81.32(前日76.74)
ST.Slow(9日)　　78.43(前日78.81)

ST.Fast(13週)　 71.62(前日71.59)
ST.Slow(13週)　 66.53(前日66.52)

［2024年12月11日］

株探ニュース