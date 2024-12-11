

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42702.50 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41299.61 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40759.23 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40306.98 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40091.86 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39910.55 新値三本足陽転値

39896.71 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39809.03 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39424.50 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39372.23 ★日経平均株価11日終値



39311.09 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39277.25 6日移動平均線

38984.77 均衡表転換線(週足)

38842.82 均衡表基準線(日足)

38821.28 均衡表雲上限(日足)

38813.15 25日移動平均線

38795.43 均衡表転換線(日足)

38757.14 13週移動平均線

38690.48 200日移動平均線

38493.82 26週移動平均線

38398.51 75日移動平均線

38315.20 ボリンジャー:-1σ(25日)

38089.77 ボリンジャー:-1σ(13週)

37817.26 ボリンジャー:-2σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37567.68 均衡表雲上限(週足)

37422.41 ボリンジャー:-2σ(13週)

37319.32 ボリンジャー:-3σ(25日)

37090.92 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36755.05 ボリンジャー:-3σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35688.02 ボリンジャー:-2σ(26週)

34285.13 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 81.32(前日76.74)

ST.Slow(9日) 78.43(前日78.81)



ST.Fast(13週) 71.62(前日71.59)

ST.Slow(13週) 66.53(前日66.52)



［2024年12月11日］



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