PGAが展開する、スマートフォン、デジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」

Premium StyleからType-Cプラグを採用した、カラフルなステレオイヤホンが登場しました☆

PGA「USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン」

価格:2,380円(税込)

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」の企画・製造・販売を手掛けるPGA。

PGAから、Type-Cプラグを採用し、遮音性が高く音漏れしにくいカナルタイプのステレオイヤホンが発売されています。

ビビッドカラータイプとパステルカラータイプは、どちらもカラフルで使いやすさを重視した設計。

イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様です。

また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載しており、ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作ができます。

かさばらずスリムなストレートプラグに、絡みにくいフラットコードを採用。

シリコン製のイヤーピースがS・M・Lの3ペア付きで、耳にフィットするサイズで使えます☆

パステルカラータイプ ピンク

ふんわり優しいカラーのパステルピンク。

絡みにくいフラットケーブルで、かわいい里機能性を兼ね備えています☆

パステルカラータイプ ベージュ

落ち着いたかわいらしさのあるベージュ。

USB-Cプラグなので、いろんなスマートフォンと組み合せられます。

パステルカラータイプ グリーン

グリーンはナチュラルカラーがおしゃれ。

オトナ女子も使いやすいカラーです!

パステルカラータイプ ブルー

淡いブルーがさわやかなパステルブルー。

甘くなりすぎないカラーが好きな人におすすめです。

パステルカラータイプ パープル

大人かわいいニュアンスが絶妙なパープル。

おしゃれに使えるステレオイヤホンです☆

ビビッドカラータイプ レッド

ハッキリとしたカラーで個性を見せられるレッド。

アクセントにもなる目を引くカラーです!

ビビッドカラータイプ ブルー

クールな印象のブルー。

ユニセックスに使える、ハイセンスなカラーです。

ビビッドカラータイプ パープル

イヤホンも個性的に楽しみたいなら、パープルもおすすめ。

ほかにないカラーが目を引きます☆

ビビッドカラータイプ ベージュ

ビビッドカラータイプのベージュは落ち着いたカラー。

派手になりすぎずに使える色合いです。

ビビッドカラータイプ グレー

グレーは、シックにまとめたいときにもぴったり。

さりげなく主張するカラーが目を引きます!

PGAの「Premium Style」から、カラフルで実用的なステレオイヤホン各種が登場。

PGAの「USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などで販売中です!

