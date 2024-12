PGAが展開する、スマートフォン、デジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」

Premium Styleから、外部スピーカーで音楽を再生できる「AUXオーディオケーブル」のメッシュケーブルを採用したタフ仕様モデルが販売されています。

PGA「AUXオーディオケーブル」

販売店舗:全国の家電量販店、Dtimes公式通販「Dtimes store」など

スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」から、断線しにくいタフ仕様の「AUXオーディオケーブル」が登場!

スマートフォンやオーディオプレーヤーの音楽を、外部スピーカーやカーステレオに接続して再生するAUXケーブルです。

強化ナイロンメッシュで被膜した、絡みにくく断線に強いケーブルを採用し、サビや信号劣化を防止する金メッキ端子が使用されています。

ケーブルの長さは用途に合わせて選べ、カラーはブラックとレッドの2種がラインナップ。

オーソドックスなブラックは、0.5m・1.0m・2.0mの3種類があります。

シンプルでおしゃれなブラックカラーの断線しにくいAUXケーブルは、長く愛用できるのも嬉しいポイントです。

目を惹く鮮やかなレッドは、0.5mと1.0mの2種類がラインナップ。

個性的なカラーで、音楽を聴くのがより楽しくなりそうです☆

ブラック/レッド 0.5m

カラー:ブラック(PG-AUX05M11BK)、レッド(PG-AUX05M12RD)

長さ:0.5m

持ち運びに便利な、0.5mのケーブル。

外出先での外部出力や、デスク上での接続にぴったりです。

お好みに合わせてレッドも選べます。

ブラック/レッド 1.0m

カラー:ブラック(PG-AUX10M11BK)、レッド(PG-AUX10M12RD)

長さ:1.0m

使い勝手の良い1.0mのケーブル。

断線しにくい「強化ナイロンメッシュ」が採用されているため、毎日使ってもへたれにくいのも魅力です。

こだわりを感じるレッドもあります!

ブラック 2.0m

カラー:ブラック(PG-AUX20M11BK)

長さ:2.0m

離れた場所にあるスピーカーなどにも接続できる、長さ2.0mのAUXケーブル。

長めのケーブルを購入されたい方におすすめです。

外部スピーカーで音楽を聴きたい時に使いたい、メッシュケーブルを採用したタフ仕様のAUXオーディオケーブル。

PGAの「AUXオーディオケーブル」は、Dtimes公式通販「Dtimes store」などにて販売中です。

