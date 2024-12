THE ALLEY(ジアレイ)のドリンクチケットや、オリジナルグッズが入った福袋『HAPPY BAG』と『NEW YEAR BAG』が12月26日より登場。「It's New Year for Tea 2025」と題し、昨年即完売したという福袋が、今年はさらにパワーアップしたという…気になるその中身は?福袋の『HAPPY BAG』(税込3200円)は、ミルクティー好きにぴったりのセット。ジアレイで人気のロイヤルNo.9ティーバッグや、ジアレイの味を自宅で再現できるミルクティー専用のクリーミングパウダー、500円分のドリンクチケット6枚が、オリジナルデザインの巾着袋に収められている。

一方『NEW YEAR BAG』(税込4800円)は、さまざまなフレーバーティーが楽しめるセット。ロイヤルNo.9・アッサムなどのティーバッグに加え、オリジナルタンブラー、ブランケット、500円分のドリンクチケット8枚が含まれる。また、同日から北海道十勝産の小豆を使用した『黒糖抹茶あんクリームラテ』と『黒糖ほうじ茶あんクリームラテ』も登場。黒糖抹茶や黒糖ほうじ茶をベースに、なめらかなあんクリームと、もちもちのわらび餅を組み合わせた和風ドリンク。いずれも税込770円で、冷温どちらも選べる。販売期間は12月26日からで、完売次第終了となる。福袋は数量限定のため、購入希望者は早めのチェックが推奨される。※コモレ四谷店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店では販売されない