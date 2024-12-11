¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¢¥«¥ó¤ä¤Ä!!¡×¸µNMB»³ËÜºÌ¤¬àÉÔÄ´áÁÊ¤¨¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡¡7·î¤Ë¤Ï¹âÇ®¤Ç¥À¥¦¥ó¡¡°ÊÁ°¤Ë¤Ï·ã¥ä¥»¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡¸µNMB¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦àÉÔÄ´á¤òÁÊ¤¨¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡ÖÀ¼¤¬Ãæ¡¹µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤¿¤éÀ¼ÂÓ½Ð·ì¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤¿¤áÂ©¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö31Ç¯´ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ½é¤á¤Æ¡¡¤Ò¤¿¤¹¤é°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëEP¡ÖU TA CARTE¡×25Æü¤ËÈ¯Çä¡£2025Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥Ä¥¢¡¼¡ÖAYAKA YAMAMOTO NO MAKE TOUR 2025¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï7·î¤Ë39.8ÅÙ¤È¹âÇ®¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿ÂÎ²¹·×¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÄ«Êý¤Ä¤é¤¹¤®¤ÆÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤È¤«¤´ÈÓ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡×¤Èµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾É¾õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿4·î¤Ë¤Ï¡Ö2Ç¯¤Ç-11kg¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Èà·ã¥ä¥»á¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö»É·ã¤Î¶¯¤¤¿©¤ÙÊª¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡£¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡Öº£¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²Î¤¦¤Î²æËý¤·¤Æ¤Í¡×¡Ö¤¢¤é¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥«¥ó¤ä¤Ä¡ª¡ª¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£