¡Ö101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤«¤é33Ç¯¡¢¸µ¥È¥ì¥ó¥Ç¥£½÷Í¥¤Îà·ãÊÑá¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÌî²¹»Ò¤¬¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖÀ¸Åç´ë²è¼¼¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£63ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï±Ç²è¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº ¡Ú¶Ç¡ÛÊÔ¡×¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ËÀõÌî¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö´¨¤¤Ãæ¡¢ÂçÀª¤ÎÊý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎÀõÌî¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢»þ¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºîÃæ¤Ç¤ÏÊª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÏ·ÇÌ¡¦²ÃÂå¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀõÌî¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¶á±Æ¤Ë¡Ö¤º¡¼¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤«¤Ã¤±¡¼¡ªÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈ±¿§¤Ç¤¹¤Í¡¡³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤¤ó¤À¤í¡Ä²¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ÆÂç¹¥¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤¬1991Ç¯¤ËÉðÅÄÅ´Ìð¤ÈW¼ç±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤Ï¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿Â¾¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î³¤³°¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤È¤·¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£