仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールでは2025年1月3日(金)、アンパンマンの声でおなじみの女優・戸田恵子が登場するスペシャルステージを開催します。

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール「スペシャルステージ」

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールでは2025年1月3日(金)、アンパンマンの声でおなじみの女優・戸田恵子が登場するスペシャルステージを開催。

2013年から新年のスペシャルゲストとして登場し、今回で9回目の実施となります。

■「アンパンマンとげんき100ばい!ニューイヤースペシャルステージ」

アンパンマンや仲間たちのステージに戸田恵子さんがスペシャルゲストとして登場します。

開催日: 2025年1月3日(金)

時間 : 11:00/12:00/14:30

場所 : 2Fミュージアム やなせたかし劇場

公式HP: https://www.sendai-anpanman.jp/event/detail/7mwd95ktmu1gy8kd.html

※ステージの座席は先着順に案内します。

事前予約制ではございません。

※当日は混雑が予想されます。

■開催中のイベント

アンパンマンたちが登場するステージやイベント、「キャラクターグリーティング」などを開催しています。

詳しくは公式ホームページを確認してください。

アンパンマンたちが登場する楽しいステージ

キャラクターグリーティング

ばいきんまんが登場するイベント

■1月の営業時間・休業日

・2025年1月1日(水)〜2日(木) 全館休業

・2025年1月3日(金)〜5日(日)/2025年1月12日(日)

ミュージアム(有料エリア) :9:30〜17:00(最終入館16:00)

ショッピングモール(入場無料):10:00〜17:00

【施設概要】

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール

所在地: 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14

TEL : 022-298-8855

公式HP: https://www.sendai-anpanman.jp/

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 戸田恵子登場!仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール「スペシャルステージ」 appeared first on Dtimes.