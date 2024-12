ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、ゆりあげ港朝市の年末イベント「年末大感謝祭」を2024年12月1日(日)から開催しています。

ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合「年末大感謝祭」

ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、ゆりあげ港朝市の年末イベント「年末大感謝祭」を2024年12月1日(日)から開催。

ゆりあげ港朝市は通常日曜日・祝日のみですが、年末の3日間(29日〜31日)は特別開催となります。

■宮城の新鮮な海の幸・山の幸が勢揃い!年末年始の準備は、ゆりあげ港朝市で決まり!

〜なぜ、年末の朝市がおすすめなの?〜

<市場で仕入れた魚介類が勢揃い!>

中央卸売市場から直接仕入れた、生マグロ、刺身用サーモン、タラバガニ、ズワイガニ、刺身用エビ、紅鮭、塩数の子、味付け数の子、筋子、いくら、たらこ、明太子、酢ダコ、煮タコなどは驚きの価格で購入できます。

<年末年始の食材が驚きの価格で買える!>

おせち料理に欠かせない食材は必見です。

板蒲鉾、なると巻、伊達巻、黒豆、松前漬けなどは朝市価格で販売。

大型量販店よりもお安く購入できます。

<見て歩くだけでも楽しい!>

朝市は、たくさんの店が軒を連ねていて、見て歩くだけでも楽しい場所です。

各店舗が工夫を凝らした品揃えは、まるで宝探し!普段は競合しているお店同士が、年末は協力して、利用者に楽しんでもらおうと、様々な企画を用意しています。

<家族みんなで楽しめる!>

新鮮な海の幸を使った出来たての海鮮丼や、ラーメン、水餃子、せり鍋など、各店舗で美味しいものがたくさん!お子様も喜ぶ、甘くて美味しいものも用意されています。

<年末は忙しい!そんなあなたに!>

年末は何かと忙しいもの。

朝市は6時から13時まで開いているので、朝ご飯と一緒に年末のお買い物を済ませて、午後はお家でゆっくりすごしましょう。

メインとなるお魚やお肉は朝市で、足りないものはスーパーで…という買い方もおすすめです。

名取のせり鍋は絶品

海鮮丼の店舗も複数あります

おせち料理の食材が安い!

【年末大感謝祭 概要】

・開催期間:2024年12月1日(日)〜31日(火)の毎週日曜日、12月29日(日)〜31日(火)

・開催時間:6:00〜13:00

・場所 :ゆりあげ港朝市

〒981-1204 宮城県名取市閖上東3丁目5-1

2024年末大感謝祭開催中!

●特別企画(1)

・抽選券配布:購入500円ごとに1枚配布

・抽選発表日:2025年1月12日(日) 6:00(初市開催日)

●特別企画(2)

おせち食材大放出! :驚きの価格で販売

各店舗のオリジナル企画:見て歩くだけでも楽しい!

各店舗で楽しめるフード:海鮮丼、ラーメン、水餃子、せり鍋など他にも心も温まる食べ物が沢山。

※その他

12月29日(日)のせり市はお休みです。

多くのお客様は年末買い出しの下見で12月22日(日)に来場されます。

駐車場が満車になることもあるので、お早めにお越しください。

■施設概要「ゆりあげ港朝市」と「ゆりあげキッチン&ギャラリーメイプル館」について

ゆりあげ港朝市は、宮城県名取市閖上にある、地元の新鮮な魚介や野菜が並ぶ人気の朝市です。

毎週日曜・祝日の6時から13時まで開催されており、約50店舗の露店が軒を連ね、活気あふれる市場となっています。

ゆりあげキッチン&ギャラリーメイプル館は、ゆりあげ港朝市内に位置する木造の建物です。

新鮮な魚介を使った海鮮丼や、地元の食材を使った料理が楽しめるフードコートと地域の歴史や文化を紹介する展示スペースも設けられています。

営業時間 :朝市開催日(日曜・祝日) 6:00〜13:00

平日・土曜(木曜定休) 10:00〜16:00

(ゆりあげキッチン&ギャラリーメイプル館)

年始営業時間:朝市の初市は2025年1月12日(日) 6:00開場

メイプル館は2025年1月10日(金) 10:00オープン

<交通アクセス>

車 : JR仙台駅から約38分、JR名取駅から約15分、名取ICから約4分

電車 : JR名取駅下車後、乗合バス「なとりん号」またはタクシー

駐車場 : 無料駐車場あり(西側駐車場200台、北西側のメモリアル公園駐車場)

※名取市の駐車場を朝市開場日のみ使用許可を得ています。

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/r12wBP1W6SwC7WqY7

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 宮城の新鮮な海の幸・山の幸が勢揃い!ゆりあげ港朝市協同組合「年末大感謝祭」 appeared first on Dtimes.