ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」から「スヌーピー」デザインの「MY FAVORITE SNOOPY」グッズが登場!

『PEANUTS』の日本公式ファンクラブ「PEANUTS FRIENDS CLUB」のメンバー1,761人が選んだ「お気に入りのスヌーピー」デザインを使用したグッズが多数展開されます☆

アフタヌーンティー・リビング「スヌーピー」MY FAVORITE SNOOPYグッズ

発売日:2025年1月8日(水)

取扱店舗:アフタヌーンティー・リビング店舗、アフタヌーンティー公式オンラインストア

”「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。”

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」

今回「アフタヌーンティー・リビング」から登場するのは、日本公式ファンクラブ「PEANUTS FRIENDS CLUB」メンバー1,761人が選んだ 「お気に入りのスヌーピー」をデザイン化した「MY FAVORITE SNOOPY」グッズです。

アンケートでは、「Afternoon Teaに作ってほしいアイテム」の募集も行い、ダブルウォールグラスや傘といった普段使いしやすいグッズに加え、ハーネスやお散歩バッグ、歯磨きトイなどのペット向けグッズもラインナップ。

さらに、「スヌーピー」の登場シーンを当てるテストや、オリジナルステッカーのプレゼントなど、楽しいイベントも満載です☆

PEANUTS FRIENDS CLUB 1,761人が選んだ「お気に入りのスヌーピー」を紹介

70年代のコミックの中から選ばれた「お気に入りのスヌーピー」

表情豊かでかわいらしい「スヌーピー」の表情が10種類選出されました。

シークレットステッカー

価格:各550円(税込)

表情豊かな「スヌーピー」をダイカットでデザインしたステッカー。

「スヌーピー」の親友である「ウッドストック」もラインナップされます。

※12種類のうち1つはシークレットです

シークレットユラユラマスコット

価格:各880円(税込)

何個でも集めて並べたくなる、ユラユラマスコット。

デスクや棚をにぎやかにしてくれます!

※10種類のうち1つはシークレットです

キーチャーム

種類・価格:

・スマイル/ウッドストック/ギザギザ 各2,420円(税込)

・包帯/ウィッグスタイル 各2,970円(税込)

フェイスデザインの3種類と全身の2種類で展開される「スヌーピー」のキーチャーム。

鍵などにぶら下げれば、キュートな目印になります☆

ぬいぐるみクッション/クッション

商品名・価格:

・ぬいぐるみクッション 3,960円(税込)

・クッション 各3,960円(税込)

足に包帯を巻いた「スヌーピー」のぬいぐるみクッションと、ポップな色使いがおしゃれなクッション。

ソファなどに置いて、「スヌーピー」とリラックスタイムが過ごせます。

マグカップ/ダブルウォールマグ/ビッグサイズマグカップ

商品名・価格:

・マグカップ(280ml) 1,980円(税込)

・ダブルウォールマグ 各1,980円(税込)

・ビッグサイズマグカップ(580ml) 2,200円(税込)

3種類の形や大きさのマグカップがラインナップ。

どのマグも「スヌーピー」の個性が光るデザインです☆

スリーキーチャーム/ロゴバッグ(S・M・LL)

商品名・価格:

・スリーキーチャーム 各1,100円

・ロゴバッグ(S・M・LL) S 2,970円(税込)、M 3,520円(税込)、LL 4,290円(税込)

キーチャームは、レトロかわいい「スヌーピー」デザイン!

普段使いにぴったりのロゴバッグは3サイズの展開となっています。

キャンバストート/長傘

商品名・価格:

・キャンバストート(イエロー/グリーン) 各3,960円(税込)

・キャンバストート(オフホワイト) 4,400円(税込)

・長傘 4,400円(税込)

ちょっとした外出やサブバッグとして便利に使えるキャンバストートは、大人かわいいデザイン!

雨の日が楽しくなる傘もラインナップされます。

リールパスケース/カード入りホルダー

商品名・価格:

・リールパスケース 各2,970円(税込)

・カード入りホルダー 2,860円(税込)

伸び縮みするリールが便利なパスケースは、2種類のデザインで登場。

仲良しの「ウッドストック」がひょっこりお顔を出す「カード入りホルダー」もかわいい☆

ティーレター/クッキー缶/コーヒー缶

商品名・価格:

・ティーレター(アフタヌーンティーブレンド・アールグレイ) 各648円(税込)

・クッキー缶 1,620円(税込)

・コーヒー缶 1,620円(税込)

ティータイムを豊かにしてくれるグッズも登場!

ギフトにもぴったりのデザインになっています。

豆皿/箸置き

商品名・価格:

・豆皿 各1,100円(税込)

・箸置き 各880円(税込)

醤油を入れると「スヌーピー」のイラストが浮かび上がる豆皿と、小判型のかわいい箸置き。

食卓を「スヌーピー」が楽しく彩ってくれるキッチン雑貨です。

ポーチ/ステンレスボトル(350ml)

商品名・価格:

・ポーチ 各2,640円(税込)

・ステンレスボトル(350ml) 各4,400円(税込)

おでかけのお供にぴったりのポーチやステンレスボトル。

会社や学校でも使えるおしゃれなデザインです。

チケットホルダー/ボールペン/クリアファイル3枚セット/シークレット缶バッジ

商品名・価格:

・チケットホルダー 660円(税込)

・ボールペン 1,320円(税込)

・クリアファイル3枚セット 各880円(税込)

・シークレット缶バッジ 各880円(税込)

観劇や旅行に便利なチケットホルダーや、愛用品になること間違いなしのかわいいボールペンがラインナップ。

おうちに常備しておきたいキュートなクリアファイルセットや、刺しゅうで表現された「スヌーピー」の缶バッジも要チェックです!

折りたたみ傘/コンパクトバッグ/巾着

商品名・価格:

・折りたたみ傘 4,400円(税込)

・コンパクトバッグ 各2,750円(税込)

・巾着 1,320円(税込)

上品なデザインとカラーの折り畳み傘やかわいらしいコンパクトバッグ、小物の整理整頓に便利な巾着は、どれもバッグに忍ばせておきたいグッズ。

おしゃれでかわいいデザインも注目ポイントです☆

スクエアメモ/ボールペン/シール&アイロンワッペン

商品名・価格:

・スクエアメモ 各770円(税込)

・ボールペン 各1,320円(税込)

・シール&アイロンワッペン 各880円(税込)

ちょっとしたメッセージ用にも重宝する、かわいらしいスクエアメモやボールペン。

さらにバッグや洋服のアレンジに使えるワッペンがラインナップされます。

フードボウル/ハーネス&リード/お散歩バッグ/ハミガキトイ

商品名・価格:

・フードボウル 2,640円(税込)

・ハーネス&リード 6,600円(税込)

・お散歩バッグ 2,200円(税込)

・ハミガキトイ 各770円(税込)

ワンちゃんとの生活が楽しくなるグッズも登場!

愛犬との散歩や遊びの時間に、「スヌーピー」グッズが活躍してくれます。

ノベルティ「オリジナルステッカー」

実施期間:2025年1月8日(水)

実施店舗:アフタヌーンティー・リビング店舗

アフタヌーンティー・リビング店舗にて、『PEANUTS』グッズを購入の上、店頭で出される「MY FAVORITE SNOOPY テスト」に正解すると、ノベルティとしてオリジナルステッカーがもらえます!

※アフタヌーンティー・ティールームでは実施しません

※なくなり次第終了

日本での公式ファンクラブ「PEANUTS FRIENDS CLUB」のメンバーが選んだ「スヌーピー」のおしゃれでかわいいグッズ!

「MY FAVORITE SNOOPY」グッズは、2025年1月8日(水)より、「アフタヌーンティー・リビング」店舗とアフタヌーンティー公式オンラインストアより登場です。

