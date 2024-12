「長崎芳寿豚」コラボ！稲佐山観光ホテル「長崎スープカレー」

稲佐山観光ホテルは、開発した長崎スープカレーが世界最大のパッケージのコンテスト「Pentawards2024」食品カテゴリ(B‐6部門)で金賞を受賞。

稲佐山観光ホテルは、開発した長崎スープカレーが世界最大のパッケージのコンテスト「Pentawards2024」食品カテゴリ(B‐6部門)で金賞を受賞しました。

また、受賞報告のために長崎市長への表敬訪問を2024年12月16日(月)に行います。

【受賞について】

日本からは、世界的大企業が受賞する中、長崎の一企業として部門トップの金賞受賞となりました。

2024年10月25日、ロンドンにて行われた授賞式では、発案者と担当デザイナーが揃って参加しました。

この受賞が、海外進出(海外での販売)の布石となり、かつての長崎と海外との交流を再現するような商品となり、グローバルに長崎をPRできる商品になることを期待しています。

Pentawards受賞会場の様子

考案者とデザイナー

【長崎市長への表敬訪問について】

日時 :2024年12月16日(月) 10:00〜10:15

会場 :長崎市役所 8階 第2応接室(長崎市魚の町4-1)

来庁者:株式会社稲佐山観光ホテル 専務取締役 小林 央幸

デジマグラフ株式会社 代表取締役 羽山 潤一 様

対応者:長崎市長、経済産業部長

【長崎スープカレーについて】

長崎の歴史と文化を語れるお土産を開発したい思いから生まれた商品。

カレー好きの小林 央幸(稲佐山観光ホテル専務)が、試行錯誤して完成させた、長崎らしさいっぱいのスープカレー。

●隠し味は、ちゃんぽんスープ!

長崎における大陸文化を象徴するスープ。

カレーの隠し味としても最高でした。

カレーのこくと旨みが増しています。

●本格的なスパイスカレー!

かつて、唯一世界に開かれていた長崎・出島。

そこではスパイス貿易も行われ、長崎には豊富なスパイスが入ってきていました。

その歴史に想いを馳せ、複数のスパイスをブレンドしています。

●長崎県内のブランド肉とのコラボ!

長崎自慢のブランド鶏肉「長崎ばってん鶏」ブランド豚「長崎芳寿豚」とコラボ。

お肉の美味しさにも拘っています。

販売サイトURL: https://inasayama.raku-uru.jp/item-list?categoryId=81192

【受賞】

●長崎デザインアワード 金賞

●Pentawards 2024 ゴールド

