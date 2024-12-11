M-1²¦¼Ô¤ÎÄ¹ÃËà°µÅÝÅª¥¤¥±¥á¥óá¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤Ä¤¯¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Í?¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¡¼!!¡×
¡¡¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2002¡×²¦¼Ô¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦(56)¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö8iper(¥Ï¥¤¥Ñ¡¼)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼²¬ÅÄÎ´Ç·²ð(26)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î´Ç·²ð¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¶ÚÆù¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¤Ñ¤ï¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¶á´¨¤¹¤®¤Æ¼êÂÞ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅß¤ÎÅþÍè¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Î´Ç·²ð¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ê¤å¤¦¤¯¤ó¡ª²Ä°¦¤¤¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¡Ö»ä¤â¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¶ÚÆù¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¶ÚÆù¥â¥ê¥â¥ê¤µ¤óÂç¹¥¤¡¡¤ê¤å¤¦¤¯¤ó¤¬¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Î´Ç·²ð¤ÎÊì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄÍ´²Â(52)¤ÇËå¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â(24)¡£Î¾¿Æ¤Ï2017Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£