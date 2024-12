爛僉璽ー論争瓩捻蠑綯罎虜邁函λ緘ユウカさん(27)が自身のXを更新。まさかの「おかしいおじさん専用パーカー」を紹介し、そのデザインと内容に反響が巻き起こっている。

妹尾さんはYouTube「新R25チャンネル」チャンネルで「40歳近くになってパーカー着てるおじさんおかしい」と40代ビジネスシーンにおけるTPOについて言及。「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんや「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文さんなど各界の著名人から反発の声が相次いだ。

妹尾さんはあくまでも商談の際の話であって、普段着の話ではないとし、「『ジジイはパーカー着るな』という形で拡散されてしまったんだけど、ジジイっつーのは先が短いからか早とちりだな!!」とし、「逆におかしいおじさんしか着ることが許されない、40禁パーカーが出来ました」と商品を紹介した。

通販サイトにはデザインが2種あり、袖部分に「オジ専用」胸に「This hoodie is for men OVER 40」とデザインされたタイプと、胸に大きく「CASH FROM OG」とプリントされたタイプがあり、ともに1万7600円で販売されている。

妹尾さんの爛ジ専用パーカー瓩法屮灰戝紊栃發方は居るのでしょうか」「まあ売れないだろうな」「こっちからしたら気分が悪くなるだけ」「バカにしすぎ」など批判的なコメントが相次いで寄せられている。