日本限定のフォトカードも！BLACKPINK『rosie』ポップアップストア

BLACKPINK ロゼのファーストフルアルバム『rosie』の発売を記念したポップアップストアを、2024年12月11日(水)〜12月16日(月)にZeroBase渋谷にて開催します。

BLACKPINK『rosie』ポップアップストア

開催日程:2024年12月11日(水)〜12月16日(月)

会場 :ZeroBase渋谷

東京都渋谷区道玄坂2-5-8

時間 :10:00〜21:00

初のフルアルバム『rosie』の世界観を存分に楽しめる特別な空間を楽しめます。

12月6日(金)にリリースしたロゼの初フルアルバム『rosie』を祝う今回のポップアップストア。

ファンの皆さんのために特別な思い出を作ることを目的としたもので、音楽だけでなく、アルバム全体のムードを感じることができる空間が広がっています。

“音楽を新しい形で体験する”というコンセプトを掲げ、日本限定のフォトカードをはじめ、ポップアップストア限定グッズなど、ロゼの魅力がぎゅっと詰まった特別な体験の場を提供します。

12月17日(火)からはラフォーレ原宿でポップアップストアを楽しめます。

▼ロゼ ファーストフルアルバム『rosie』について

アルバムの発売に先立ち、キャッチーなメロディが話題の先行シングル「APT.」と「number one girl」を順次リリース。

新しい音楽スタイルがジャンルを超えて評価され、グローバルな音楽ファンを魅了しています。

ロゼのフルアルバム『rosie』は、リリース直後から多くの反響を呼び、カムバックへの期待が高まる中で大きな話題を集めています。

このアルバムには全12曲が収録され、ロゼ自身が作詞・作曲に参加。

彼女のストーリーがより直感的に感じられる作品となっています。

