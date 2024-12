サンリオに、「不二家棒付きチョコレート」と「サンリオキャラクターズ」のコラボギフトシリーズが登場!

雑貨と棒付きの「サンリオキャラクターズチョコレート」がセットになった、クリスマスやバレンタインのギフトにぴったりの全4種がラインナップされます☆

「不二家棒付きチョコレート×サンリオキャラクターズ」コラボギフトシリーズ

スケジュール:

サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー他 ※一部取扱いの無い店舗もあります)発売日:2024年12月18日(水) 発売販売個数制限:2024年12月18日(水)〜12月24日(火)までは、一人につき各アイテム各キャラクター1個まで※複数人分まとめての会計や並び直しはしないでください※2024年12月18日(水)〜12月24日(火) までは店頭・電話での取り置きは不可※在庫についての問合せに関しては状況により対応できない場合があります※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります。また、店舗により販売方法が異なる場合があります【サンリオオンラインショップ】発売日:2024年12月18日(水) 10:00より発売販売個数制限:2024年12月18日(水)〜12月24日(火)までは、一人につき各アイテム各キャラクター1個まで販売ルート:本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります

サンリオの人気キャラクターのお顔をかたどった不二家のかわいい棒付きチョコレート「サンリオキャラクターズチョコレート」と「ハローキティ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「ポチャッコ」がコラボしたギフトシリーズが登場。

チョコレート色の淡いカラーがポイントのキャラクターと「サンリオキャラクターズチョコレート」をポップに散らしたオリジナルデザインでラインナップされます。

クリスマスやバレンタインデーのギフトにはもちろん、自分へのご褒美としても欲しくなる全4種、全24種での展開です。

サンリオの人気キャラクターがチョコレート色になったマスコットホルダーは、ミニサイズで再現された「サンリオキャラクターズチョコレート」を手に持ったかわいらしいデザイン。

さらに「サンリオキャラクターズチョコレート」のアクリルチャーム付きのポーチや手提げバッグ、巾着は各アイテムに散りばめられた「サンリオキャラクターズチョコレート」のパターン柄の中に、目がハートのものなど、キャラクターの表情が異なるのもポイントです。

グッズには、各キャラクターの見てかわいい、食べて美味しい「サンリオキャラクターズチョコレート」がセットになっています☆

おいしさとかわいらしさが詰まった特別なコラボレーションギフトシリーズです!

サンリオキャラクターズチョコレート&マスコットホルダー(全6種)

価格: 各1,980円(税込)

種類:全6種(ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ)

「サンリオキャラクターズチョコレート」をイメージしたチョコレート色でデザインされたマスコットホルダー。

「サンリオキャラクターズチョコレート」のデザインそのままのアクリルマスコットを手に持っているので、一緒に写真撮影を楽しむのもおすすめです!

ハローキティ マスコットホルダー

ピンクのリボンとお洋服がよく似合う「ハローキティ」のマスコットホルダー。

手にはチョコレートを持っています☆

マイメロディ マスコットホルダー

淡いピンクの頭巾にイエローのリボンがあしらわれた「マイメロディ」のマスコットホルダー。

ピンクのボールチェーン付きで、カバンなどにぶら下げられます。

ポムポムプリン マスコットホルダー

にっこり笑顔でチョコレートを持つ「ポムポムプリン」のマスコットホルダー。

ピンクの蝶ネクタイがおしゃれです!

シナモロール マスコットホルダー

チョコレートとおそろいの蝶ネクタイでおめかしをした「シナモロール」のマスコットホルダー。

カバンなどにぶら下げて、いっしょにお出かけができます☆

クロミ マスコットホルダー

チョコレート色の頭巾がかわいい「クロミ」のマスコットホルダー。

アクリルマスコットになった棒付きチョコレートを持っています。

ポチャッコ マスコットホルダー

ピンクのシャツとグリーンの蝶ネクタイでおしゃれをする「ポチャッコ」のマスコットホルダー。

耳がチョコレート色になっています☆

サンリオキャラクターズチョコレート&ポーチ(全6種)

価格:各1,793円(税込)

サイズ:幅11.5cm、奥行5cm、高さ13cm

種類:全6種(ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ)

「サンリオキャラクターズチョコレート」のアクリルチャームが付いたポーチ。

マチがあるのでコスメなどの収納ができる、日常使いにぴったりなサイズ感に仕上げられています。

ハローキティ ポーチ

「ハローキティ」のチョコレートを沢山描いたポーチ。

アクリルチャーム付きなのもポイントです☆

マイメロディ ポーチ

淡いピンクがガーリーな「マイメロディ」のマチ付きポーチ。

カバンの中に入れやすいスクエア型で、コスメなどの小物をかわいらしく持ち歩けます。

ポムポムプリン ポーチ

淡いイエローカラーに元気をもらえる「ポムポムプリン」のマチ付きポーチ。

表情豊かな「ポムポムプリン」の「サンリオキャラクターズチョコ」がいっぱいのかわいいデザインです。

シナモロール ポーチ

爽やかな水色が目を引く「シナモロール」デザイン!

ピンクの蝶ネクタイを付けた「サンリオキャラクターズチョコレート」をモチーフにした、かわいいマチ付きポーチです。

クロミ ポーチ

「クロミ」の「サンリオキャラクターズチョコレート」も実用性抜群のマチ付きポーチにラインナップ。

クリスマスやバレンタインのギフトにおすすめです。

ポチャッコ ポーチ

やさしい色合いのグリーンのマチ付きポーチは、「ポチャッコ」デザイン。

コスメなどの小物を入れて、いっしょにお出かけできます☆

サンリオキャラクターズチョコレート&手提げバッグ

価格:各1,650円(税込)

サイズ:幅23cm、奥行1cm、高さ39cm

種類:全6種(ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ)

「サンリオキャラクターズチョコレート」のアクリルチャーム付きで、スマートフォンや手帳、財布などが入り、ちょっとした移動にも便利な手提げバッグ。

ポーチ同様、「サンリオキャラクターズチョコレート」がいっぱいのかわいいデザインです☆

キュートで目を引く手提げバッグは、コーディネートのアクセントにもなってくれます。

「ハローキティ」と「マイメロディ」のほか「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「ポチャッコ」柄もラインナップされます。

サンリオキャラクターズチョコレート&巾着

価格:各880円(税込)

サイズ:幅15cm、奥行0.5cm、高さ22cm

種類:全6種(ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ)

カバンの中を整理するのにもちょうど良いサイズ感の巾着。

各キャラクターの「サンリオキャラクターズチョコレート」がたくさん並んだ、ユニークでかわいらしいデザインに注目です☆

全アイテムに各キャラクターの「サンリオキャラクターズチョコレート」が付く、かわいいコラボギフトグッズ!

「不二家棒付きチョコレート×サンリオキャラクターズ」コラボギフトシリーズは、2024年12月18日(水)より全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他にて販売開始です。

©2024 SANRIO CO.,LTD. 著作:(株)サンリオ

©2024 FUJIYA

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 淡くてかわいいショコラカラー!「不二家棒付きチョコレート×サンリオキャラクターズ」コラボギフトシリーズ appeared first on Dtimes.