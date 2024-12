Stray Kids、新曲『Walkin On Water』MVティーザー公開！強烈パフォーマンスに期待高まる

Stray Kidsがカムバックの熱気を高めている。

12月10日、Stray Kidsの公式SNSで新曲『Walkin On Water』の2つ目のミュージックビデオティザーが公開された。

映像にはStray Kidsならではの個性が込められており、HIPHOPテイストが感じられる構成が注目を集めた。彼らは過去と現代を行き来するという独特な設定で、“パフォーマンスグループ”らしい強烈な姿を披露した。

(画像=JYPエンターテインメント)Stray Kids

また、一つ目のティザー映像と繋がるオブジェを活用した雄大なダンスシーンが、ミュージックビデオ本編への期待感を高める。

なお、新アルバム『SKZHOP HIPTAPE 'HOP'』にはリード曲『Walkin On Water』をはじめ、『Bounce Back』『U(Feat. TABLO)』『Walkin On Water(HIP Ver.)』と、ワールドツアー「Stray Kids World Tour 'dominATE' 」で披露したメンバーのソロ楽曲が収録される。『Walkin On Water』はグループ内のプロデュースチーム3RACHA(バンチャン、チャンビン、ハン)が制作に参加した。

『SKZHOP HIPTAPE 'HOP'』は12月13日14時リリース。

(記事提供=OSEN)