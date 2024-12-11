¤¢¤Î¡¡°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤È¿Æ¤·¤¯¤¤Ã¤«¤±ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¹ü¡¢ÀÞ¤ì¤Æ¤Æ¡£¤Á¤ç¤¦¤É²È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
à¤¢¤Î¤Á¤ã¤óá¤³¤È²Î¼ê¤Î¤¢¤Î¤¬£±£±Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿åÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤ËÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÂÆ£¤¬²È¤Ç¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¸òÍ§´Ø·¸¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¹üÀÞ¤ì¤Æ¤Æ¡¢ËÍ¤Î¡×¡£¤¢¤Î¤Ï£²£°£²£²Ç¯£±£°·î¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ±¦¼ê¤Î»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÆ£¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¤³¤í¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤â¹üÀÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É²È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤â¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥®¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¿¤á²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤Î¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö±«¤â¹ß¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤ËÏ¢Íí¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ø¤¦¤ï¡Á¡¢Ê©ÍÍ¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê©ÃÅ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤Î¤¿¤áÆÍÁ³¤ÎÍ¶¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ³¤«¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ°ÂÆ£¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¿¤³¾Æ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡££³£°¸Ä¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÈ¹ÀëÇ·¤Ï¡Ö²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£