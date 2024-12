映画『はたらく細胞』が12月13日に全国公開、血小板たちが駆けつける本編映像解禁！

人気漫画『はたらく細胞』が実写映画化され、12月13日(金)に全国公開される。この作品は、細胞を擬人化して描くという斬新な設定で、清水茜による原作が大きな話題を呼び、シリーズ累計発行部数は1,000万部を超えるメガヒットを記録している。映画『はたらく細胞』は、赤血球や白血球などの細胞たちが人間の体内で繰り広げる冒険を描いた作品。主人公の赤血球役には永野芽郁、白血球(好中球)役には佐藤健がW主演を務める。さらに、芦田愛菜や阿部サダヲといった豪華キャストが人間の親子役として出演し、細胞たちの活躍を支える。本作には、山本耕史(キラーT細胞)、仲里依紗(NK細胞)、松本若菜(マクロファージ)、染谷将太(ヘルパーT細胞)、深田恭子(肝細胞)、板垣李光人(新米赤血球)、加藤諒(先輩赤血球)、マイカピュ(血小板)など、実力派の俳優陣が揃っている。また、監督は『翔んで埼玉』や『テルマエ・ロマエ』で知られる武内英樹が務め、アクション演出は大内貴仁が担当。CG制作は日本最高峰の技術を持つ白組が手掛けており、主題歌はofficial髭男dismが書き下ろした「50%」となっている。物語は、高校生の漆崎日胡とその父親・茂の体内を舞台に展開する。日胡は健康的な生活を送る一方で、父親の茂は不規則な生活を送っており、体内の細胞たちの働きにも大きな違いが見られる。そんな中、病原体たちが侵入を狙い、細胞たちが日胡の健康を守るために立ち上がる。細胞たちの「体内史上最大の戦い」が幕を開ける。公開に先駆けて、映画のワンシーンが特別に公開された。赤血球や白血球が日胡の体内で大パニックに陥る様子が描かれ、血小板たちが救世主として駆けつけるシーンが印象的だ。血小板たちの可愛らしい姿とその優れた働きに、観客は大いに感激することだろう。SNSでは、公開前から「実写版血小板ちゃんかわいすぎる…」「血小板ちゃんがちゃんと子役ってのがとても良い」といった声が相次いでおり、キャストたちのビジュアルが大絶賛されている。■作品情報タイトル:『はたらく細胞』公開日:12月13日(金)全国ロードショー出演者:永野芽郁、佐藤健、芦田愛菜、山本耕史、仲里依紗、松本若菜、染谷将太、板垣李光人、加藤諒、加藤清史郎、マイカピュ、深田恭子、片岡愛之助、新納慎也、小沢真珠、Fukase(SEKAI NO OWARI)、阿部サダヲ原作:清水茜「はたらく細胞」(講談社「月刊少年シリウス」所載)監督:武内英樹脚本:徳永友一音楽:Face 2 fAKE製作:映画「はたらく細胞」製作委員会制作プロダクション:ツインズジャパン主題歌:Official 髭男 dism「50%」(IRORI Records / PONY CANYON Inc.)配給:ワーナー・ブラザース映画公式サイト: saibou-movie.com 公式 X: @saibou_movie#映画はたらく細胞©清水茜/講談社 ©原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社 ©2024 映画「はたらく細胞」製作委員会© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.