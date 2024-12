ENHYPEN、アルバムが2作連続で日本レコード協会「プラチナ」認定獲得

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■前作『ROMANCE : UNTOLD』は米「ビルボード200」で通算15週チャートイン!

ENHYPENの最新アルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』が、日本レコード協会のゴールドディスク認定において「プラチナ」認定を獲得した。

12月10日、日本レコード協会によると、ENHYPENの2ndスタジオリパッケージアルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』が11月基準で累積出荷量25万枚を突破。日本レコード協会は毎月、アルバム累積出荷量によって「ゴールド」(10万枚)、「プラチナ」(25万枚)、「ダブルプラチナ」(50万枚)などに区分してゴールドディスク認定を与えている。

ENHYPENのゴールドディスク認証アルバムは通算13回目。前作の2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』で韓国アルバム初の「プラチナ」認定を獲得したのに続き、今回も「プラチナ」認定に輝いた。

彼らはこれまで、日本3rdシングル「結 -YOU-」と日本2ndシングル「DIMENSION : 閃光」で「ダブルプラチナ」認定を、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』、日本1stアルバム『定め』、日本デビューシングル「BORDER : 儚い」で「プラチナ」認定を獲得。さらに、5thミニアルバム『ORANGE BLOOD』、4thミニアルバム『DARK BLOOD』、3rdミニアルバム『MANIFESTO : DAY 1』、1stスタジオリパッケージアルバム『DIMENSION : ANSWER』、1stスタジオアルバム『DIMENSION : DILEMMA』、2ndミニアルバム『BORDER : CARNIVAL』、韓国デビューアルバム『BORDER :DAY ONE』が「ゴールド」認定作品だ。

また、12月10日(現地時間)、アメリカ・ビルボードが発表した最新チャート(12月14日付)によると、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』が「ビルボード200」63位にチャートイン。

このアルバムは「ビルボード200」に自身最高順位である2位にチャートイン、12週間順位圏を守り、自身最長期チャートの記録を樹立。11月に発売となった2ndスタジオリパッケージアルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』の人気に支えられ、同チャートに7位で再チャートイン後、3週間ランクインを続けている。

『ROMANCE : UNTOLD』は「ワールドアルバム」2位、「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」でも9位を記録。ENHYPENは「アーティスト100」で67位となった。

なお、ENHYPENは現在『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催中。12月28日・29日には福岡・みずほPayPayドーム福岡、2025年1月25日・26日には大阪・京セラドーム大阪での公演が控えている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2024.11.19 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』

韓国発売日:11月11日

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「No Doubt(Japanese Ver.)」

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/