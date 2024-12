特別なリース展示も！レアル「クリスマス期間限定でドリンクプレゼント」

レアルの一部宿泊施設にてクリスマス期間限定でドリンクのプレゼントをします。

レアル「クリスマス期間限定でドリンクプレゼント」

12月24日・12月25日のクリスマス期間に対象宿泊施設を予約いただいたすべてのお客様にノンアルコールスパークリングのミニボトルをプレゼントします。

京都ならではの魅力とともに、この期間限定の特典を楽しめます。

対象 :2024年12月24日・12月25日にご滞在されるお客様

対象宿泊施設:鈴 京都宮川筋 hitotose 穐-Aki-

Rinn Gion Shirakawa

Rinn Shikijuraku

Rinn Gion Hanatouro

Rinn Gion Kenninji Villa

Rinn Gion Yasaka

Rinn Shirakawa South

Rinn Shijo Nishinotoin

■Rinn Shikijuraku限定 特別なクリスマスリースの展示

Rinn Shikijurakuでは、クリスマスを彩る特別なリースを展示しています。

クリスマスリースを依頼したのは京都の御池通りに店舗を構える「Flower works meme」。

京都のホテルや飲食店など様々な場所の花や緑の装飾について空間提案や生け込みなどを行う専門店です。

Rinn Shikijurakuのサロンや客室「一楽」などでも定期的に生け込みを依頼しており、四季折々の季節感を宿泊者にお届け。

Rinn Shikijuraku 客室「一楽」

朱赤の特徴的なサロンに映えるクリスマスリースは直径70cmを超える特別仕様で、12月1日から展示を開始しています。

このリースは2024年限定のデザインで、Rinn Shikijurakuに宿泊者だけが見ることができます。

宿泊の記念に、リースとともに写真撮影を楽しんでみてはいかがでしょうか?

オリジナル クリスマスリース

【Flower works meme】

所在地:京都市中京区御池通小川西入る石橋町418-

