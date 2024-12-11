来年1月1日に開催される駅伝の実業団ナンバーワン決定戦、ニューイヤー駅伝（第69回全日本実業団対抗駅伝）のエントリー選手が11日、発表された。群馬県庁前を発着点に全7区間、100キロで行われ、37チームで争われる。

2年連続5度目の優勝を狙うトヨタ自動車は田澤簾（24）が外れ、中央大から入社した吉居大和（22）、駒澤大から入社した鈴木芽吹（23）がエントリー。SUBARUは3000m障害日本記録保持者でパリ五輪では2大会連続入賞を果たした三浦龍司（22）、SGホールディングスは青山学院大卒の佐藤一世（23）と注目のルーキーがメンバー入りした。

王者奪還を目指すHondaはパリオリンピック™マラソン代表の小山直城（28）、東京・パリと3000m障害で2大会連続代表となった青木涼真（27）が順当にエントリー。東日本実業団駅伝で優勝したGMOインターネットグループは12月の福岡国際マラソンで歴代3位となる2時間5分16秒で優勝し、東京世界陸上の参加標準記録をクリアした吉田祐也（27）、9月にSGホールディングスから移籍してきた鈴木塁人（27）が入った。

※写真は左から鈴木芽吹（トヨタ自動車）、三浦龍司（SUBARU）、吉居大和（トヨタ自動車）

【各チームエントリー選手】

■トヨタ自動車（36年連続46回目、優勝4回）

田中秀幸、西山雄介、丸山竜也、安井雄一、野中優志、太田智樹、内田隼太、野村優作、吉居大和、鈴木芽吹、湯浅仁、サムエル キバティ

■Honda（41年連続42回目、優勝2回）

木村慎、足羽純実、小山直城、中山顕、青木涼真、伊藤達彦、川瀬翔矢、小袖英人、森凪也、イェゴン ヴィンセント、久保田徹、中野翔太

■旭化成（39年連続62回目、最多25回優勝）

鎧坂哲哉、市田孝、大六野秀畝、茂木圭次郎、土方英和、相澤晃、齋藤椋、井川龍人、葛西潤、亀田仁一路、長嶋幸宝、キプルト エマニエル

■黒崎播磨（14年連続37回目）

吉元真司、細谷恭平、土井大輔、田村友佑、長倉奨美、井手翔琉、福谷颯太、前田義弘、田村友伸、松並昴勢、シトニック キプロノ

■三菱重工（16年連続29回目）

定方俊樹、目良隼人、的野遼大、井上大仁、江島崚太、山下一貴、吉岡遼人、松倉唯斗、近藤亮太、宗像聖、守屋和希、キプラガット エマヌエル

■Kao（10年連続62回目）

青木優、矢野圭吾、平和真、鈴木祐希、物江雄利、池田耀平、杉山魁声、松岡竜矢、若林陽大、巻田理空、安原太陽、マサイ サムウェル

■GMOインターネットグループ（6年連続6回目）

村山紘太、下田裕太、吉田祐也、鈴木塁人、吉田圭太、今江勇人、小野知大、嶋津雄大、岸本大紀、児玉真輝、小原響、クロップ ジャコブ

■富士通（5年連続34回目、優勝3回）

松枝博輝、横手健、潰滝大記、鈴木健吾、塩尻和也、坂東悠汰、浦野雄平、塩澤稀夕、椎野修羅、伊豫田達弥、小澤大輝、キメリ ベナード

■中国電力（33年連続33回目、優勝2回）

岡本直己、藤川拓也、中島大就、山口和也、池田勘汰、大森太楽、菊地駿弥、森宗渚、清野太成、桑田大輔、野村颯斗、コスマス ムワンギ

■トヨタ紡織（28年連続28回目）

大池達也、聞谷賢人、下史典、山田滉介、羽生拓矢、小野寺悠、服部大暉、西澤侑真、小渕稜央、白鳥哲汰、マル イマニエル

■安川電機（35年連続47回目）

大畑和真、古賀淳紫、岡田浩平、合田椋、漆畑瑠人、助川拓海、佐藤俊輔、鈴木創士、笠原大輔、九嶋恵舜、辻文哉、マゴマ ベヌエル・モゲニ

■トヨタ自動車九州（16年連続23回目）

今井篤弥、藤曲寛人、大城義己、改木悠真、右田綺羅、志水佑守、牧瀬圭斗、緒方貴典、花尾恭輔、河野琉威、田中楓人、アントニー マイナ

■SUBARU（4年連続24回目）

小山司、口町亮、照井明人、 森田佳祐、清水歓太、鈴木勝彦、川田裕也、真船恭輔、並木寧音、三浦龍司、山本唯翔、ロノ シャドラック

■ヤクルト（12年連続45回目）

郄久龍、小椋裕介、武田凜太郎、スタンネリー ワイザカ、奈良凌介、中村大聖、𠮷川洋次、小島海斗、鎌田航生、太田直希、伊地知賢造、石井一希

■サンベルクス（5年連続7回目）

山下侑哉、岡本雄大、郄木登志夫、折居卓哉、三田眞司、市山翼、渡邉奏太、市村朋樹、川上勇士、及川瑠音、新山舜心、ギルバート キプロティッチ

■JR東日本（7年連続19回目）

竹井祐貴、横田俊吾、其田健也、作田直也、片西景、作田将希、米井翔也、中山雄太、金子伊吹、西脇翔太、松永伶、ダパッシュ ラファエル

■埼玉医科大学グループ（3年連続4回目）

内田健太、長山瑞季、畝歩夢、石綿宏人、吉田光汰、木榑杏祐、木山凌、中園慎太朗、川田啓仁、小島慎也、菅野大輝、ワンブア タイタス

■SGホールディングス（30年連続31回目）

川端千都、湯澤舜、三上嵩斗、橋本大輝、竹村拓真、イマヌエル キプチルチル、近藤幸太郎、佐藤一世、石原翔太郎、関口絢太、中村唯翔、關颯人

■九電工（50年連続56回目）

山野力、中村信一郎、大塚祥平、東遊馬、赤粼暁、吉岡智輝、ベナード コエチ、西久保遼、平駿介、吉岡幸輝、天野誠也、山内健登

■トーエネック（13年連続15回目）

河合代二、小山裕太、竹内大地、中西亮貴、河村一輝、河合拓巳、野口雄大、蝦夷森章太、武川流以名、漆畑徳輝、佐竹勇樹、山中秀誠

■住友電工（8年連続11回目）

村本一樹、高田康暉、遠藤日向、田村和希、永山博基、阿部弘輝、西川雄一朗、岩見秀哉、加藤淳、上田颯汰、砂岡拓磨、熊谷拓馬

■YKK（33年連続35回目）

鈴木大貴、細森大輔、森山真伍、吉井龍太郎、小島優作、荻原陸斗、丸山幸輝、綱島辰弥、東山静也、金田龍心、山森龍暁、ジョナサン ディク

■ひらまつ病院（2年連続6回目）

上田結也、上野裕一郎、福田穣、栃木渡、飯野汰一、永戸聖、松本凜太郎、荻久保寛也、上村直也、溝口泰良、神園竜馬、イェネブロ ビヤゼン

■マツダ（23年連続60回目、優勝2回）

山本憲二、延藤潤、大隅裕介、向晃平、定方駿、臼井健太、小林青、扇育、木山達哉、宇津野篤、村上太一、マンガッタ キベト

■愛三工業（24年連続24回目）

藤井寛之、中西玄気、鈴木洋平、東瑞基、富安央、西方大珠、新家裕太郎、吉村聡介、伊東大翔、胗本匡哉、田辺佑典、ケルビン キプラガット

■JFEスチール（6年連続48回目）

斉藤翔太、堤悠生、風岡永吉、大森樹、川平浩之、キプランガット ダン、岩崎大洋、兒玉陸斗、寺嶌渓一、腰塚遥人、大野陽人、大森椋太

■中電工（29年連続29回目）

相葉直紀、二岡康平、東優汰、岡原仁志、尾関大成、三ッ星翔、小林海葵、井上亮真、梶山林太郎、北村惇生、倉本玄太、アモス クルガト

■NTN（4年連続60回目）

坂田昌駿、峐下拓斗、小森稜太、水野裕司、横澤清己、源裕貴、谷口辰熙、宇留田竜希、下尾悠真、菊地駿介、小林篤貴、ワンガリ ピーターキブイ

■愛知製鋼（3年連続40回目）

松村和樹、秋山清仁、住田優範、角出龍哉、佐々木守、山田泰史、坂本佳太、吉原遼太郎、児玉悠輔、伊藤秀虎、西村翔太、キプンゲティチ ギデオン

■大塚製薬（5年連続30回目）

松本葵、上門大祐、國行麗生、岩佐壱誠、清水颯大、相馬崇史、宮木快盛、橋本尚斗、金橋佳佑、岩佐一楽、千守倫央、熊粼貴哉

■大阪ガス（3年連続12回目）

籔下響大、岩粼祐也、坂東剛、辻村公佑、中村友哉、西研人、井上大輝、郄畑凌太、堀畑佳吾、目片将大、居田優太、松尾昴来

■中央発條（11年連続42回目）

サイディムサイモン ムシオ、冨田直樹、樋口大介、浅岡満憲、町田康誠、穴澤友崇、小野田勇次、内野李彗、大津顕杜、橋本崚

■ロジスティード※日立物流から昨年4月に社名変更（13年連続13回目）

牟田祐樹、前田将太、横山徹、細谷翔馬、山谷昌也、富田峻平、四釜峻佑、藤本珠輝、内田征治、北村光、村松敬哲、ギデオン ロノ

■西鉄（4年連続21回目）

久保和馬、和田照也、津田将希、吉冨裕太、伊東大暉、島粼昇汰、太田黒卓、設楽悠太、設楽啓太、尾方馨斗、中山凛斗、ニクソン レシア

■セキノ興産（5年ぶり6回目）

狩野琢巳、中井槙吾、鈴木大海、佐藤慎巴、佐藤広夢、杉岡洸樹、渡辺一輝、川上有生、木本大地、奥山輝、ジェームス ブヌカ

■武田薬品（3年ぶり4回目）

橋本雅史、廣瀬岳、浅野有紀、木邑駿、小林親平、実近力丸、勝田哲史、仲山大輝、元永好多朗、五島昂紀、松藤仁

■戸上電機製作所（2年ぶり5回目）

渡邊太陽、北村宙夢、岩室天輝、三代和弥、吉山侑佑、ノア キプリモ、山粼諒介、西野湧人、中島阿廉、上田大樹、末次海斗、平敏治

