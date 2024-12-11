＜熱海＆箱根を巡る日帰りバスツアー！＞
みかん狩りや絶景クルーズ、豪華ビュッフェ食べ放題まで！
1万2480円から楽しめる！W温泉街を巡る欲張り満腹日帰りバスツアー！

【出演者】
小田井涼平
相川七瀬
福田麻貴（３時のヒロイン）
かなで （３時のヒロイン）

【今回体験したバスツアー】
＜オリオンツアー＞
ご褒美ワンデートリップ☆
箱根ホテル小涌園ランチビュッフェ＆箱根遊船で芦ノ湖クルーズ！
みかん狩り園内食べ放題＆熱海駅前商店街散策も♪ 

【訪れた場所】
●マルフクガーデン（静岡県熱海市）
営業時間／9:00〜16:00
定休日／火曜
・みかん狩り(おみやげ付き)
※みかん狩りはバスツアー料金に含まれます

●熱海平和通り商店街（静岡県熱海市）
＜寺子屋本舗＞
営業時間／9:30〜17:30 
・串ぬれおかき 七味　　　３００円
・串ぬれおかき チーズ　　　３００円
・串ぬれおかき わさびマヨネーズ 　　３２０円
・串ぬれおかき 明太マヨ　　　３００円

＜徳造丸 海鮮家　熱海駅前店＞
営業時間／8:30〜17:30 
・浜焼あわび串　　９５０円

＜熱海駅前・おさかな丼屋＞
営業時間／10:00〜17:00 
・ソフとろクリーム ネギとろ　　５００円
・ソフとろクリーム サーモン　　５００円

＜熱海ゴールデンアイ＞
営業時間／11:00〜15:00・16:30〜18:00 
・金目鯛ラーメン　　　１,１８０円
・金目鯛ラーメン「極み」　　　１,５８０円

＜いちごBon Bon BERRY　ATAMI HOUSE＞
営業時間／10:00〜18:00
・いちご大大大大大大大大大大福　　　　５,０００円

●展望レトロ喫茶　桃山館（静岡県熱海市）
営業時間／11:00〜17:00
定休日／水曜

●EXPASA海老名 上り（神奈川県海老名市）
＜小田原吉匠＞
・鯵の唐揚げ チーズ　　　３００円
・鯵の唐揚げ ペペロンチーノ　　　３００円
・鯵の唐揚げ ゆず胡椒　　　３００円
・鯵の唐揚げ 海老しお　　　３００円

＜浅草 左馬＞
・北海たこワサビ（100ｇ）　　９８０円
・甘えび塩辛（100g）　　９８０円
・イカ明太子（100g）　　８８０円
・ホタテわさび（80g）　　１,２００円

＜世界一のアップルパイ　鎌倉mille mele ミレメーレ＞
営業時間／8:00〜22:00 
・世界一のアップルパイ　　　５００円
・世界一のガトーショコラパイ　　　５００円

※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
　営業詳細や閉館情報は、店舗・施設HPをご確認ください。 

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＜この冬見るべき！絶景イルミネーション４選＞
達人が厳選！おすすめイルミネーションをクイズでご紹介

【今回の達人】
夜景写真家　　中村勇太さん

【今回達人が紹介したスポット】
・ハウステンボス（長崎県）
「European Holy Christmas（ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス）」
　2025年1月6日（月）まで開催

・あしかがフラワーパーク（栃木県）
「光の花の庭」
　2025年2月16日（日）まで開催

・伊豆ぐらんぱる公園（静岡県）
「伊豆高原グランイルミ」
　2025年8月31日（日）まで開催

・東京ドイツ村（千葉県）
「ウインターイルミネーション2024ｰ2025」
　2025年4月6日（日）まで開催

※イベントの詳細情報は、各施設の
　公式ホームページ等をご確認ください。