１２月１１日（水）のヒルナンデス！★箱根＆熱海へ日帰りバスツアー★絶景イルミネーション４選
＜熱海＆箱根を巡る日帰りバスツアー！＞
みかん狩りや絶景クルーズ、豪華ビュッフェ食べ放題まで！
1万2480円から楽しめる！W温泉街を巡る欲張り満腹日帰りバスツアー！
【出演者】
小田井涼平
相川七瀬
福田麻貴（３時のヒロイン）
かなで （３時のヒロイン）
【今回体験したバスツアー】
＜オリオンツアー＞
ご褒美ワンデートリップ☆
箱根ホテル小涌園ランチビュッフェ＆箱根遊船で芦ノ湖クルーズ！
みかん狩り園内食べ放題＆熱海駅前商店街散策も♪
【訪れた場所】
●マルフクガーデン（静岡県熱海市）
営業時間／9:00〜16:00
定休日／火曜
・みかん狩り(おみやげ付き)
※みかん狩りはバスツアー料金に含まれます
●熱海平和通り商店街（静岡県熱海市）
＜寺子屋本舗＞
営業時間／9:30〜17:30
・串ぬれおかき 七味 ３００円
・串ぬれおかき チーズ ３００円
・串ぬれおかき わさびマヨネーズ ３２０円
・串ぬれおかき 明太マヨ ３００円
＜徳造丸 海鮮家 熱海駅前店＞
営業時間／8:30〜17:30
・浜焼あわび串 ９５０円
＜熱海駅前・おさかな丼屋＞
営業時間／10:00〜17:00
・ソフとろクリーム ネギとろ ５００円
・ソフとろクリーム サーモン ５００円
＜熱海ゴールデンアイ＞
営業時間／11:00〜15:00・16:30〜18:00
・金目鯛ラーメン １,１８０円
・金目鯛ラーメン「極み」 １,５８０円
＜いちごBon Bon BERRY ATAMI HOUSE＞
営業時間／10:00〜18:00
・いちご大大大大大大大大大大福 ５,０００円
●展望レトロ喫茶 桃山館（静岡県熱海市）
営業時間／11:00〜17:00
定休日／水曜
●EXPASA海老名 上り（神奈川県海老名市）
＜小田原吉匠＞
・鯵の唐揚げ チーズ ３００円
・鯵の唐揚げ ペペロンチーノ ３００円
・鯵の唐揚げ ゆず胡椒 ３００円
・鯵の唐揚げ 海老しお ３００円
＜浅草 左馬＞
・北海たこワサビ（100ｇ） ９８０円
・甘えび塩辛（100g） ９８０円
・イカ明太子（100g） ８８０円
・ホタテわさび（80g） １,２００円
＜世界一のアップルパイ 鎌倉mille mele ミレメーレ＞
営業時間／8:00〜22:00
・世界一のアップルパイ ５００円
・世界一のガトーショコラパイ ５００円
※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
営業詳細や閉館情報は、店舗・施設HPをご確認ください。
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＜この冬見るべき！絶景イルミネーション４選＞
達人が厳選！おすすめイルミネーションをクイズでご紹介
【今回の達人】
夜景写真家 中村勇太さん
【今回達人が紹介したスポット】
・ハウステンボス（長崎県）
「European Holy Christmas（ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス）」
2025年1月6日（月）まで開催
・あしかがフラワーパーク（栃木県）
「光の花の庭」
2025年2月16日（日）まで開催
・伊豆ぐらんぱる公園（静岡県）
「伊豆高原グランイルミ」
2025年8月31日（日）まで開催
・東京ドイツ村（千葉県）
「ウインターイルミネーション2024ｰ2025」
2025年4月6日（日）まで開催
※イベントの詳細情報は、各施設の
公式ホームページ等をご確認ください。