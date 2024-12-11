＜熱海＆箱根を巡る日帰りバスツアー！＞

みかん狩りや絶景クルーズ、豪華ビュッフェ食べ放題まで！

1万2480円から楽しめる！W温泉街を巡る欲張り満腹日帰りバスツアー！

【出演者】

小田井涼平

相川七瀬

福田麻貴（３時のヒロイン）

かなで （３時のヒロイン）

【今回体験したバスツアー】

＜オリオンツアー＞

ご褒美ワンデートリップ☆

箱根ホテル小涌園ランチビュッフェ＆箱根遊船で芦ノ湖クルーズ！

みかん狩り園内食べ放題＆熱海駅前商店街散策も♪

【訪れた場所】

●マルフクガーデン（静岡県熱海市）

営業時間／9:00〜16:00

定休日／火曜

・みかん狩り(おみやげ付き)

※みかん狩りはバスツアー料金に含まれます

●熱海平和通り商店街（静岡県熱海市）

＜寺子屋本舗＞

営業時間／9:30〜17:30

・串ぬれおかき 七味 ３００円

・串ぬれおかき チーズ ３００円

・串ぬれおかき わさびマヨネーズ ３２０円

・串ぬれおかき 明太マヨ ３００円

＜徳造丸 海鮮家 熱海駅前店＞

営業時間／8:30〜17:30

・浜焼あわび串 ９５０円

＜熱海駅前・おさかな丼屋＞

営業時間／10:00〜17:00

・ソフとろクリーム ネギとろ ５００円

・ソフとろクリーム サーモン ５００円

＜熱海ゴールデンアイ＞

営業時間／11:00〜15:00・16:30〜18:00

・金目鯛ラーメン １,１８０円

・金目鯛ラーメン「極み」 １,５８０円

＜いちごBon Bon BERRY ATAMI HOUSE＞

営業時間／10:00〜18:00

・いちご大大大大大大大大大大福 ５,０００円

●展望レトロ喫茶 桃山館（静岡県熱海市）

営業時間／11:00〜17:00

定休日／水曜

●EXPASA海老名 上り（神奈川県海老名市）

＜小田原吉匠＞

・鯵の唐揚げ チーズ ３００円

・鯵の唐揚げ ペペロンチーノ ３００円

・鯵の唐揚げ ゆず胡椒 ３００円

・鯵の唐揚げ 海老しお ３００円

＜浅草 左馬＞

・北海たこワサビ（100ｇ） ９８０円

・甘えび塩辛（100g） ９８０円

・イカ明太子（100g） ８８０円

・ホタテわさび（80g） １,２００円

＜世界一のアップルパイ 鎌倉mille mele ミレメーレ＞

営業時間／8:00〜22:00

・世界一のアップルパイ ５００円

・世界一のガトーショコラパイ ５００円

※時間により場所が異なる場合がございます

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

営業詳細や閉館情報は、店舗・施設HPをご確認ください。

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＜この冬見るべき！絶景イルミネーション４選＞

達人が厳選！おすすめイルミネーションをクイズでご紹介

【今回の達人】

夜景写真家 中村勇太さん

【今回達人が紹介したスポット】

・ハウステンボス（長崎県）

「European Holy Christmas（ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス）」

2025年1月6日（月）まで開催

・あしかがフラワーパーク（栃木県）

「光の花の庭」

2025年2月16日（日）まで開催

・伊豆ぐらんぱる公園（静岡県）

「伊豆高原グランイルミ」

2025年8月31日（日）まで開催

・東京ドイツ村（千葉県）

「ウインターイルミネーション2024ｰ2025」

2025年4月6日（日）まで開催

※イベントの詳細情報は、各施設の

公式ホームページ等をご確認ください。