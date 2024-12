ウォルト・ディズニー・ジャパンが、日本テレビホールディングスと講談社と協力し「Disneyストーリータイム」を始動することを発表。

ディズニーが行う国内のこども病院への支援の一環として行われる、病気と闘う入院中の小児患者に向けた絵本の読み聞かせプロジェクトです。

「Disneyストーリータイム」の初回は、東京都世田谷区の国立成育医療研究センターで開催されます。

ウォルト・ディズニー・ジャパン「Disneyストーリータイム」

ディズニーの「こども病院イニシアチブ」の一環として、日本で作られたオリジナルの読み聞かせプログラム「Disneyストーリータイム」が始動。

ディズニー、日テレHD、講談社は、<物語><読み聞かせ><絵本>と各社が持つ強みを活かして協力体制を組み、病気と闘うこどもたちにディズニーの物語を届けることで、闘病生活の不安を和らげることや、ひと時の安らぎや楽しみをご提供することを目指しています。

最も必要とされるときに、安らぎと楽しいひと時をこどもたちへ届けるため、2022年から「こども病院イニシアチブ」を始動しているディズニー。

現在、国内で4か所のこども病院に、ディズニーのキャラクターが描かれたインタラクティブな壁紙や、ディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」を通じて素晴らしい物語が楽しめる「モバイル・ムービー・シアター」などが提供されています。

日テレHDでは、地域、教育貢献活動の一環として、日本テレビ元アナウンサーで第4期絵本専門士の杉上佐智枝氏を中心としたユニークな絵本活動「旅する絵本プロジェクト」や、サステナビリティ活動としての読み聞かせを実施中。

「Disneyストーリータイム」では、アナウンサーをはじめとするプロの伝え手たちが、入院中のこどもたちに向けてディズニーの物語を声でお届けします。

ディズニーとは、コンテンツ分野において戦略的協業のパートナーです。

講談社のサステナビリティ活動として実施されている「本とあそぼう 全国訪問おはなし隊」は、1999年7月にスタートし、これまでに全国23,000か所を訪問。

200万人近い参加者のみなさんに支えられ、2018年には、優れたメセナ活動(芸術・文化振興による社会創造)を表彰する「メセナ大賞」にも選ばれました。

「Disneyストーリータイム」では、ディズニー・アニメーション映画の物語の感動を美しい場面イラストで表現し、累計1,200万部を突破した大人気シリーズ「ディズニーゴールド絵本」を中心にしたディズニー絵本の選書と寄付及び全国の読み聞かせ活動で培った知見も共有されます。

ディズニーとは、約70年にわたる出版分野、及び近年ではコンテンツ分野でも戦略的協業を行うパートナーです。

ウォルト・ディズニー・ジャパン代表取締役社長キャロル・チョイ氏 コメント

ディズニーはハピネスがこどもたちに与えるポジティブな力を信じています。

プロの伝え手たちが届けるディズニーの物語を楽しむ幸せな時間を通して、病気と闘う子どもたちやご家族にひと時の安らぎや楽しみをお届けし、前向きな気持ちを持っていただく一助になることを願っています。

この取り組みを戦略的協業パートナーである日テレHDさま、講談社さまとソーシャル・レスポンシビリティの分野でも協力し、地域社会にポジティブなインパクトを与え、貢献していくことを目指してまいります。

「Disney ストーリータイム」は、ディズニー・グループがグローバルで進めている、こども病院の患者さんの体験を再構築するための支援の一環です。

2018年より、ディズニー・グループは、ディズニーの物語やキャラクターが持つ前向きになる力を世界中の 1,300 以上のこども病院や小児医療施設にいるこどもたちに届けることで、最も必要とされるときに、安らぎと楽しいひと時をお届けしています。

物語の力でより良い世界へ

一人ひとりが、自分の存在を認められ、理解されていると感じられる、誰もが居場所のある世界。

人と野生動物が共存する、バランスのとれた地球。希望と可能性に満ちたコミュニティ。

ディズニーはこの3つの実現を物語、体験、事業、CSR活動を通じて目指していきます。

ディズニー、日テレ HD、講談社が協力して実施される、こども病院向けの絵本読み聞かせ新プロジェクト。

ディズニーの物語を病気と闘うこどもたちにお届けする「Disneyストーリータイム」の紹介でした。

