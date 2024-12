現地時間の2024年12月10日、Amazonがアメリカの48都市で地元の自動車ディーラーから Hyundai(ヒョンデ) の新車の閲覧・注文・融資・受け取り予約ができる「Amazon Autos」を発表しました。Introducing Amazon Autos: Buy your next car on Amazon in 48 US citieshttps://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-autos-buy-car-online

Amazon starts selling Hyundai cars, more brands next year - Ars Technicahttps://arstechnica.com/cars/2024/12/amazon-gets-into-the-car-sales-game-starting-with-hyundai/Amazon Autosでは、顧客は自動車を購入する際に以下のことが可能となります。・地元ディーラーで入手可能な車両をメーカー・モデル・トリム・色・機能別に閲覧および検索できます。・即座に査定を受け、既存の車を下取りに出して新車の購入資金に充てることができます。・透明性の高い事前価格設定をチェック可能。・融資を確保するか全額支払うかを選択可能。・オンラインでチェックアウト手続きを完了できます。・ディーラーでの引き取り時間を予約可能。これらすべては顧客が知っていて信頼している便利なAmazonエクスペリエンス内で行われるため、検索から購入まで合理化された「透明性の高い自動車購入プロセス」であるとAmazonはアピールしています。Amazon Autosのグローバル責任者であるファン・ジン氏は、「当社はディーラーやブランドと提携して、自動車ショッピングを再設計し、より透明性・利便性・顧客フレンドリーなものにしています。Amazon Autosでは、顧客がAmazonに期待するシンプルさと手軽さを、顧客にとって最も大きな買い物の1つである自動車ショッピングにもたらすと同時に、ディーラーに幅広い顧客層とつながるための新しいチャネルを提供します。当社は、ヒョンデを独占的なローンチパートナーとして迎えることができてうれしく思っており、プログラムが拡大するにつれて、より多くのブランドを迎え入れ、顧客向けの選択肢を拡大することを楽しみにしています。Amazonにとってはまだ初期段階ですが、新機能の追加、ブランドの追加、顧客体験の反復を続けていく中で、顧客とディーラーからのフィードバックを歓迎します」と語りました。地域の自動車ディーラーにとって、Amazon Autosは数百万人のAmazonユーザーとつながる新しい販売チャネルとなります。AmazonはAmazon Autosについて、「オンラインでの最初の閲覧と購入の手順を合理化することで、ディーラーが購入までの最もエキサイティングな部分、つまり顧客がディーラーで新車を受け取る瞬間に集中できるようにします。この対面での体験は、深い顧客ロイヤルティと信頼できる長期的関係の基盤となります」と説明しました。Amazon Autosにおいて、ユーザーはモデル・トリム・色・機能などに基づいて、地元ディーラーから入手可能な車両を1か所でまとめて検索できます。ユーザーは車両を選択すると、数回のクリックで融資を受け、書類に電子署名し、注文を完了できます。支払い情報を確定したら、顧客は地元のディーラーから新車を受け取る日時を選択します。なお、Amazon Autosでは地元ディーラーから透明性のある価格設定を提供するため、価格交渉を行う必要がありません。チェックアウト時に顧客に表示される価格は、すべての税金と手数料を含む支払い価格です。また、ユーザーが既存の自動車を下取りに出す場合、ユーザーは車両の状態に関する質問に答えることで、下取り価格の見積もりを確認可能。この価格は独立した第三者によって提供され、Amazon Autosを通じて新車の購入価格に適用され、使い慣れたAmazonショッピング体験内でアップグレードプロセスを効率化します。なお、ユーザーは新車受け取りの際に下取り車両をディーラーに持ち込むことで、このプロセスを完了可能です。サンフランシスコ・ベイエリアでヒョンデのゼネラルセールスマネージャーを務めるスティーブン・スー氏は、「Amazonに在庫を掲載することは、自動車購入者とのつながり方を一変させるものです。これにより、数百万人の毎日の買い物客にヒョンデの車両を紹介しながら、事前に価格設定をすることができます。Amazonで買い物をする時、顧客が期待する便利で透明性の高い体験を通して、ヒョンデは地元の多くの顧客にリーチすることができるようになります。我々は新車を受け取ることにワクワクする顧客と関係を構築することができます。この体験は、近代化する経済の中でディーラーが成功するための基盤となるものです」と語りました。Amazon Autosは、まずはヒョンデの新車のみを取り扱いますが、2025年には他の自動車ブランドにも対象を拡大予定です。ユーザーが利用できる車種の選択肢を増やしながら、リースや融資オプションの拡張といった新機能も追加予定となっています。なお、Amazon Autosのウェブ版には以下からアクセス可能です。Amazon.com: Amazon Autoshttps://www.amazon.com/autos