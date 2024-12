CocoMoola AI事業に本格参入！ゼロアクセル

ゼロアクセルは、人工知能CocoMo Aiの開発によって自社プラットフォームCocoMoolaに2024年12月6日より新機能を追加し、AI事業に本格参入をしました。

ゼロアクセルは、人工知能CocoMo Aiの開発によって自社プラットフォームCocoMoolaに2024年12月6日より新機能を追加し、AI事業に本格参入。

そして今回コーポレートロゴ・サイトを一新したことを発表しました。

■事業内容

・AI開発

AIを自在に駆使し、価値を数値化。

サービス・商品をさまざまな角度で分析し、価値のあるものを選びたいという期待に応えます。

サイトへの埋め込みも可能となり、確かな分析力で経営の最適化にも貢献します。

・Webメディア運営

テクノロジーの可能性を活かし、暮らしに役立つメディア・プラットフォームを運営。

生活を豊かにするための、新しい価値を生み出します。

ひとりひとりに最適化された選択体験を実現し、生活インフラとなります。

■サービス一覧

<CocoMo Ai>

「AI技術を駆使して、価値を数値化する。」

CocoMo Aiは、モノの価値を分析・数値化する人工知能です。

決断に必要となる最新で正確な情報を収集し、満足な選択ができる環境を実現します。

<CocoMoola>

「あらゆる情報を網羅し、選択肢を広げる。」

CocoMoola[ココモーラ]は、最新のAI、CocoMo Aiを実装した選択肢を広げるプラットフォームです。

モノの価値が数値化されていて、決断に必要となる情報を網羅しています。

<おうちにプロ>

「プロとつながる。

暮らしはずむ。」

おうちにプロは、生活に関するあらゆる課題を解決するための、サービスです。

プロフェッショナルな技術をもった事業主と、個人をつなぎます。

<ゼロメディア>

「ひとつひとつをわかりやすく。

“選ぶ”を楽しくシンプルに。」

ゼロメディアは、サービス・商品についての理解から選択まで、一貫してサポートするメディアです。

だれもが心地よく使える設計で、アクセシビリティにも配慮しています。

<グロウナビ>

「自分らしい特別な選択で、美しさもっと輝く。」

グロウナビは、美容施術・医療にまつわるプラットフォームです。

ひとりひとりの魅力を引き出すきっかけを創り続け、新しい美しさを生み出します。

■AI事業本格参入にあたりコーポレートロゴを一新

コーポレートロゴ

株式会社ゼロアクセルは、2020年から使用していたコーポレートロゴを2024年2024年に一新しました。

新しいコーポレートロゴは、ゼロアクセルの「Z」がモチーフです。

多様な価値を創造し、ユニークなテックカンパニーなるという意味を込め、グラデーションにしています。

■AI事業本格参入にあたりコーポレートサイトをリニューアル

サイトリニューアル

株式会社ゼロアクセルのさらなる成長を期するとともに、最高の選択肢を創造し、未来へ最適化する、ユニークなテックカンパニーの実現に向け、コーポレートサイトをリニューアルしました。

<リニューアルポイント>

・事業内容の新規追加

モノの価値を分析・数値化する人工知能、CocoMo Aiについて紹介するのコンテンツを追加しました。

・ミッション・ビジョン・バリューのアップデート

ゼロアクセルが掲げるミッション・ビジョン・バリューについて紹介するコンテンツを追加しました。

■株式会社ゼロアクセルが開発した人工知能「CocoMo Ai」とは

CocoMo Aiとは

2024年12月6日にローンチ。

株式会社ゼロアクセルはAI事業に本格参入し、人工知能CocoMo Aiを開発しました。

また、自社プラットフォームCocoMoolaに新機能として追加しました。

<AI技術を駆使して、価値を数値化する。

>

スコアリング

CocoMo Aiとは、モノやサービスの価値を分析・数値化する人工知能です。

決断に必要となる最新で正確な情報を収集し、満足な選択ができる環境を実現します。

