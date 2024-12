歴史的節目を祝う！ビュッフェ・クランポン・ジャパン「記念限定モデル」

ビュッフェ・クランポン・ジャパンは、2025年、世界的に著名な木管楽器ブランドである〈ビュッフェ・クランポン〉が創業200周年を、〈ユリウス・カイルヴェルト〉が創業100周年を迎えビュッフェ・クランポン グループは、特別な催しを世界各地で開催し、特別記念限定モデルを発表します。

ビュッフェ・クランポン・ジャパン「記念限定モデル」

ビュッフェ・クランポン・ジャパンは、2025年、世界的に著名な木管楽器ブランドである〈ビュッフェ・クランポン〉が創業200周年を、〈ユリウス・カイルヴェルト〉が創業100周年を迎えビュッフェ・クランポン グループは、特別な催しを世界各地で開催し、特別記念限定モデルを発表。

◆ ビュッフェ・クランポン ―― 木管楽器の進化を推進する200年

1825年にフランスで設立された〈ビュッフェ・クランポン〉は、クラリネット、オーボエ、フレンチバソン等の木管楽器の製造において世界的なリーディングブランドです。

〈ビュッフェ・クランポン〉は、世界中の奏者が求める音響および機能の研究、グリーンラインをはじめとする多様な素材を使った開発、資源を大切にする製造プロセス等、その卓越した技術と革新性により木管楽器の進化を支えています。

特にクラリネットにおいては、ベーム・システムを共同開発したイアサント・クローゼをはじめ、ジャック・ランスロ、ギィ・ドゥプリュ、ミシェル・アリニョン、ポール・メイエ、二コラ・バルディルー、マルティン・フレストなど、偉大な芸術家とともに楽器を開発してきました。

◆ ユリウス・カイルヴェルト ―― 100年の歴史に裏打ちされたサクソフォーンの名門

1925年にドイツで創業した〈ユリウス・カイルヴェルト〉は、最高品質のサクソフォーンを生み出し続け、アーニー・ワッツ、デイヴ・リーブマン等のアメリカのジャズ奏者をはじめとする世界中の演奏家から高い評価を受けています。

ダイナミックかつオリジナルな音色、耐久力、そして堅実な性能が、〈ユリウス・カイルヴェルト〉のサクソフォーンの神髄です。

フラッグシップモデルである“SX90R”は、他に類を見ない4種の美しい仕上げにより、それぞれに異なる多彩な音色を実現し、奏者の個性を最大限に引き出します。

◆ 記念イベントと記念限定モデルの発表

2025年、ビュッフェ・クランポン グループは両ブランドの歴史的節目を祝う催しを、フランスを始め、ドイツ、アメリカ合衆国、日本、中国等、世界各地で開催する予定です。

さらに、周年記念特別モデルの限定品も発表予定です。

※ 周年記念に関する最新情報は、2025年1月以降、ブランド公式ウェブサイトに掲載します。

