あらゆる商品・モノの価値を数値化するAI機能を実装！CocoMoola

ゼロアクセルは、選択肢のプラットフォームCocoMoola(ココモーラ)にてAI機能のβ版をリリースしました。

ゼロアクセルは、選択肢のプラットフォームCocoMoola(ココモーラ)にてAI機能のβ版をリリース。

※商品やサービスを紹介する比較サイト・ポータルサイトとして業界初(自社調べ)

CocoMoolaの由来は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」からきており、ユーザーの商品選びサポートする選択肢のプラットフォームです。

誰にでもわかりやすい商品の情報を紹介し、多様なコンテンツの中からユーザーが最適な商品を選択できるよう目指しています。

■CocoMoolaにAiを実装し、β版を公開

CocoMo Aiのβ版をCocoMoolaのサイトに実装し公開しました。

今回のβ版では、CocoMoolaに掲載された各商品の価値をAIが価値を数値化する機能を実装しました。

<商品一覧ページのCocoMo Ai>

商品一覧ページのCocoMo Ai

商品カテゴリごとにおすすめ商品の一覧を独自に選定し、さらにAIが商品ごとに合計スコアを算出します。

商品ごとの優位なadvantageとdisadvantageポイントのAI分析結果の割合も確認することができます。

<商品詳細ページのCocoMo Ai>

商品詳細ページのCocoMo Ai

商品ページにも同じくAIがスコアリングする機能を実装。

■CocoMo Aiとは?

CocoMo Aiとは?

CocoMo Aiとは、世の中の商品・サービスの価値を数値化するAIです。

どの商品が良いのか判断に迷う時、CocoMo Aiがあれば商品の良さがスコアが数値として表示されるため、簡単に判断することができます。

CocoMo Aiはその商品・サービスが持つ特徴を分析し、数字に落とし込むことで、ユーザーにとって選択する基準を作りだし商品選びのサポートを行います。

<CocoMo Aiのスコアリング>

CocoMo Aiのスコアリング

