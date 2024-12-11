TOKIO¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼!?¤À¤è¤Í¡© ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ªÈ±¤ÎÌÓ¤¬¤¡¤¡¤©¤¡¡ª¡×¡Ö¤¹¤´ Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÂìÂô²È¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤ò¤Ï¤¸¤á¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£°ì½ï¤Ë±Ç¤Ã¤¿Ä¹À¥ÃÒÌé¤Î¶á±Æ¤Ë¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂìÂô¤Ï¡ÖÉ×¤Î¤ªÍ§Ã£¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿ ¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¤«¤Ã¤³¤è¡×¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÉ×¡¢ÂìÂô¿²ð¤ÎÍ§¿Í¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡×¼ç±é¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤é¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¹À¥¤¯¤ó¤Ï¤â¤Ï¤äÂìÂô¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢TOKIO¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¹À¥ÃÒÌé¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¶»¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¥í¥óÌÓ¤ËÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÄ¹À¥¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÆÁ¤ò¤Ä¤ó¤À¤é¡¢¤¿¤¤Þ¤¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¥â¥â¥¢ÍÍ¤ËÄ¹À¥¤¯¤óÀ¨¤¹¤®¤ë ¤³¤Î¹ë²Ú½¸ÃÄ¸«¤¿¤é»äÅÝ¤ì¤½¤¦¡¢¡¢¡×¡Ö¤Ò¤ç¤¨¡Á¡ª¥â¥â¥¢¤ä¤ó¤«¡×¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡¢¤Ç¤«¤Ã¡ª¡×¡ÖÄ¹À¥¤µ¤óÈ±åºÎï¤À¤Ê¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ªÈ±¤ÎÌÓ¤¬¤¡¤¡¤©¤¡¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÂìÂô²È¡×¡ÖÉ×¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹²á¤®¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤È¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡Ö¤¹¤´ Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Û¼¡¸µ¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£