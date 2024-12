【ジャンプボタン切り替え機能付きレバーアケコン】発売日・価格:未定

DRMFTGは、同社公式Xにて、アーケードコントローラーの新製品を12月2日に発表した。発売日、価格は未定。

新製品は、「ジャンプボタン切り替え機能付きレバーアケコン」。移動の上要素をジャンプボタンとレバーでワンタッチで切り替え可能な他、攻撃用のボタンを12箇所から自由に選ぶことができる。三和電子製レバーとQanba製ボタンを採用しており、フレームにはCNC仕上げアルミニウム合金が使われている。

また、天板はクリアパネルとなっており別売り予定のカスタマイズに対応。さらに、底面はワンタッチで開閉できるため、メンテナンス性も高くなっている。なお、底面の開閉については別途動画が公開されている。

詳細発表の投稿にはユーザーからレバー交換の可不可やアケコン自体のサイズ、ジャンプボタンを攻撃ボタンに切り替えられるかなど多数の質問が寄せられており、ほとんどの質問に返答している。予約開始時期については「そう遠くない内に」とのコメントを確認できた。

価格や発売時期などのさらなる詳細については、引き続き同社公式Xにて案内される模様だ。

