¹Åç¡¦¿¹²¼¡¡£³£µ£°£°ËüÁý¤Î£±²¯£¶£µ£°£°Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¡¡²þ¤á¤Æ¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÌ´ÅÁ¤¨¤ë¡¡Íèµ¨¤Ø¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡×
¡¡¹Åç¤Î¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£³£µ£°£°ËüÁý¤Î£±²¯£¶£µ£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£ÆþÃÄ¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³¾ºµë¡£µåÃÄ¤Ë¤Ï²þ¤á¤Æ¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÌ´¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡£µÇ¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£²£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±£°¾¡£±£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£µ£µ¡£³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢£¸·î£²£°Æü¡¦µð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤Ç£±£°¾¡¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£¶Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤â²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£¹·îÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡£¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç£Â¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÂçÀ¥ÎÉ¡¢¾²ÅÄ¤é¤È¤Î³«ËëÅê¼êÁè¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡££¶Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤¬ÆÍ¤È´¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¡£¤³¤ÎÆü¤âµåÃÄ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¥ª¥Õ¤ÏºòÇ¯¤â¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£ÇØÈÖ¹æ£±£¸¤ò¼õ¤±·Ñ¤°°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤È´À¤òÎ®¤·¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£